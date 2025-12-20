https://mehrnews.com/x39VB2 ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۷ کد خبر 6695360 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۷ صفحه اول روزنامههای کرمانشاه شنبه ۲۹ آذرماه روزنامه روزنامه روزنامه کد خبر 6695360 کپی شد مطالب مرتبط صفحه اول روزنامه های کرمانشاه چهارشنبه ۲۱ آذر ماه صفحه اول روزنامه های کرمانشاه یکشنبه ۱۸ آذر ماه صفحه اول روزنامه های کرمانشاه شنبه ۲۴ آذر ماه صفحه اول روزنامه های کرمانشاه یکشنبه ۴ آذر ماه صفحه اول روزنامه های کرمانشاه یکشنبه ۲۵ آذر ماه برچسبها کرمانشاه صفحه اول روزنامه ها صفحه اول روزنامه های استان ها روزنامه های کرمانشاه
نظر شما