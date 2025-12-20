به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مجوز افزایش سقف صندوق طلای «رز ترنج» تا ۵,۰۰۰ میلیارد تومان صادر شده که فرصت مجدد برای سرمایه‌گذاری معاف از مالیات در یکی از جدیدترین صندوق‌های طلای بورس کالا است.

مزایای صندوق «رز ترنج» خرید طلا بدون مالیات، بدون اجرت، بدون حباب قیمتی و امکان خرید از حداقل ۱۰۰ هزار تومان است. همچنین صندوق طلای «رز ترنج» طی ۴ ماه گذشته ۶۸ درصد رشد قیمت داشته است.

خرید صندوق «طلای رز ترنج» از طریق تمامی کارگزاری‌های بورسی، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۸ امکان‌پذیر است. برای اطلاعات بیشتر به سایت «صندوق طلای رز ترنج» مراجعه و یا با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرید.

پشتوانه طلا مطمئن، نقدشوندگی آنی و معافیت از مالیات

مهم‌ترین ویژگی صندوق‌های طلا، پشتوانه مطمئن آنهاست چرا که این صندوق‌ها بر روی سکه و شمش‌های طلای موجود در خزانه بانک مرکزی و بورس کالا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

صندوق طلای «رز» نقدشوندگی بسیار بالا و آنی دارد بدین معنی که سرمایه‌گذار به‌راحتی با چند کلیک می‌تواند صندوق طلای خود را تبدیل به پول نقد کند. همچنین خرید صندوق طلا مانند طلای فیزیکی مشمول مالیات و اجرت و… نیست.

کسب سود بالاتر از سکه و طلای گرمی با صندوق طلای «رز ترنج»

صندوق طلای «رز ترنج» با قابلیت سرمایه‌گذاری همزمان در سکه و شمش طلا، انعطاف‌پذیری بالایی برای کسب بازدهی بیشتر فراهم می‌کند. در دوره‌های صعودی بازار طلا، این صندوق می‌تواند با تخصیص بهینه منابع، رشدی فراتر از سکه یا شمش به‌تنهایی داشته باشد.

در مقابل، در بازارهای نزولی که حباب قیمتی سکه معمولاً تخلیه شده و افت بیشتری را تجربه می‌کند، مدیر صندوق با افزایش وزن سرمایه‌گذاری در شمش طلا، می‌تواند زیان را کاهش داده و عملکردی باثبات‌تر ارائه کند. به این ترتیب، «طلای رز ترنج» در هر دو شرایط صعودی و نزولی بازار، پتانسیل بازدهی بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری صرف در سکه یا شمش دارد.

چگونه در صندوق طلای رز سرمایه‌گذاری کنیم؟

