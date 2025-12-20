به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عظیمی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های قرآنی، هدف از خلقت انسان عبادت است و در میان همه عبادات، نماز جایگاه ویژه و محوری دارد.

وی با تأکید بر اینکه نماز صرفاً یک فریضه دینی نیست، افزود: نماز می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی مؤثر باشد و انسان را به آرامش، مسئولیت‌پذیری و تعادل روحی برساند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان با اشاره به اهمیت اعتقاد آگاهانه گفت: هر موضوعی که انسان به آن باور پیدا می‌کند، نیازمند دانش و بینش است و در حوزه نماز نیز باید این نگاه آگاهانه تقویت شود.

عظیمی ادامه داد: دانش‌آموزان، دانشجویان و نسل نو باید در کانون توجه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی قرار بگیرند و آموزش نماز و معارف دینی باید به‌صورت هدفمند و مستمر در مدارس و مراکز آموزشی دنبال شود.

وی با بیان اینکه هزینه در حوزه آموزش و پرورش نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است، تصریح کرد: تأمین و تجهیز نمازخانه‌ها و وضوخانه‌های مدارس باید با جدیت دنبال شود تا بستر مناسب برای اقامه نماز فراهم شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان همچنین بر ضرورت توجه ادارات به نماز جماعت تأکید کرد و گفت: ادارات موظف هستند در راستای اقامه نماز جماعت اقدام کنند و فضای نمازخانه‌ها را به‌صورت مناسب آماده‌سازی کنند.

عظیمی با اشاره به بخشنامه‌های دولت و مصوبات موجود، افزود: بر اساس این مصوبات، ادارات موظف‌اند ۲۰ دقیقه از زمان کاری را به نماز جماعت اختصاص دهند و برای استقرار امام جماعت در دستگاه‌های اجرایی اقدام لازم را انجام دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عبادت در فطرت انسان نهادینه شده است و تنها باید این فطرت الهی بیدار شود تا جامعه‌ای پویا، آرام و مبتنی بر ارزش‌های دینی شکل بگیرد.