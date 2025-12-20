به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب صبح شنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم که در مرکز آموزش قضات برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه مجموعه دادسرای قم افزود: دادسرای عمومی و انقلاب قم از ظرفیت قضات جوان، متعهد، باسواد و عدالت‌محور برخوردار است و بخش قابل توجهی از توفیقات این مجموعه در شاخص‌های مختلف، حاصل تلاش شبانه‌روزی معاونان، دادیاران، بازپرسان و کارکنان اداری دادسراست.

وی ادامه داد: دادسرای قم در سال‌های اخیر در حوزه‌هایی همچون شفافیت آرای قضائی، کاهش موجودی پرونده‌ها و پرونده‌های مسن، مبارزه با مواد مخدر، صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید، در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته و این دستاوردها با نیت خدمت صادقانه به مردم و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام محقق شده است.

دادستان سابق قم با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه قضائی و سایر نهادها بیان کرد: تعامل سازنده و مستمر با نیروی انتظامی، سپاه، ضابطان قضائی و دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در پیشبرد مأموریت‌های دادسرا داشته و زمینه ارتقای امنیت و عدالت را فراهم کرده است.

وی افزود: همکاران قضائی اعم از بانوان و آقایان، در حوزه‌های تحقیق، اجرا و سرپرستی، خدمات ارزشمند و قابل تقدیری ارائه کردند که نقش آنان در تحقق اهداف دادسرا انکارناپذیر است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غریب خاطرنشان کرد: خدمت در شهر مقدس قم، با توجه به جایگاه دینی، مذهبی و حساسیت‌های خاص آن، مسئولیتی سنگین اما ارزشمند است و همه اقدامات در این مسیر باید با اخلاص، تعهد و توکل بر خداوند انجام شود. از همراهی و تلاش همه همکاران قضائی و اداری دادسرا صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی در پایان با آرزوی توفیق برای دادستان جدید قم گفت: امیدوارم با توسل به حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، این مسئولیت خطیر به شایستگی ادامه یابد و خدمت به مردم و نظام اسلامی با صداقت، عدالت و روحیه جهادی دنبال شود.