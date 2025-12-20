به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم که صبح شنبه در مرکز آموزش قضات برگزار شد، افزود: همکاری نزدیک میان دستگاه قضائی و اعضای شورای تأمین استان نقش کلیدی در ارتقای شاخص‌های امنیتی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشبرد اقدامات فرهنگی و اجتماعی داشته است.

وی ادامه داد: جایگاه ویژه استان قم و حساسیت‌های آن ایجاب می‌کند که هر اقدامی که موجب ارتقای امنیت، انسجام و اقتدار نیروهای وفادار به انقلاب شود، مورد حمایت استانداری قرار گیرد و از دادستان جدید، علی‌اصغر سلطانی، انتظار داریم مسیر خدمت و ارتقای شاخص‌ها را با قوت ادامه دهد.

استاندار قم گفت: موفقیت در ایجاد امنیت و اقتدار در استان علاوه بر حفاظت از نظم و قانون، موجب ایجاد بازدارندگی در برابر افرادی می‌شود که قصد اخلال در امنیت و آرامش جامعه را دارند.

وی در پایان تأکید کرد: امید است با همکاری مستمر مجموعه‌های قضائی و امنیتی، استان قم همواره در مسیر توسعه عدالت، ارتقای امنیت و تقویت اقتدار پایدار گام بردارد و خدمات قضائی و امنیتی به بهترین شکل به مردم ارائه شود.