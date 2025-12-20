به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان و شورای پشتیبانی سوادآموزی اظهار کرد: موضوع پژوهش در رویکردهای راهبری و راهبردی و طرح‌های توسعه استان جایگاه ویژه دارد.

وی در مورد لزوم اجرایی شدن قانون شوراهای آموزش و پرورش ابراز کرد: تاکید دارم همه شهرداران استان نسبت به بررسی و ارائه اقدامات در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش اهتمام ورزند تا برآورد دقیقی از اجرای این شود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه به استناد ماده ۱۶ این قانون شهرداران مکلفند بخشی از هزینه تأمین ساخت فضاهای آموزشی باید از محل مشارکت سازندگان پروژه‌های تجاری جدید تأمین کنند، افزود: این مبلغ معادل پنج برابر قیمت هر مترمربع ساختمان‌های تجاری مشابه در همان منطقه است که ضرب در کل متراژ زیربنای مجاز پروژه می‌شود.

وی با بیان اینکه این یکی از منابع مالی مؤثر برای توسعه فضاهای آموزشی است، یادآور شد: شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تشکل‌های خیرین، تجهیزات و امکانات لازم برای مدارس را فراهم کنند و از ردیف‌های ماده ۱۷ و اعتبارات آموزش شهروندان حمایت کنند.

صادقی اغلب موضوعات آموزش و پرورش را ملی و فرادستگاهی خواند و گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی استفاده کرد و در این راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت به تجهیزات مورد نیاز مراکز محلی سوادآموزی اقدام کند.

وی ادامه داد: مراکز یادگیری چهارگانه استان موظف هستند مراحل ثبت‌نام، آموزش و صدور گواهینامه‌های فنی و مهارتی را برای کم‌سوادان به‌صورت رایگان انجام دهند.

استاندار زنجان در مورد توزیع شیر رایگان در مدارس عنوان کرد: بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، آموزش و پرورش استان مجاز به عقد قرارداد با شرکت تولید کننده شیر برای تامین ۴۲ وعده شیر با قیمت هر پاکت ۱۷۰ هزار ریال شده و این اقدام از اوایل آبان ماه آغاز شده است.