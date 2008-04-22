تناقض گویی مقامهای آمریکایی درباره عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "البیان" در مقاله ای تحت عنوان عراق امن نیاز به آشتی دارد؛ به کشته شدن دست کم 250 عراقی طی هفته گذشته اشاره کرد ونوشت : با وجود اینکه نیروهای اشغالگرآمریکایی، گروه القاعده را به دست داشتن در انفجارهای خونین درعراق متهم می کنند،اما این اتهامات حتی اگرهم درست باشد با گزارش اخیر ارتش آمریکا درباره موفقیتهای به دست آمده برای جلوگیری از اعمال خشونت آمیز وحمله به کانون تروریستها و شبه نظامیان مسلح تناقض دارد.

این روزنامه افزود : گزارش رایان کروکر سفیر آمریکا و ژنرال پتریوس فرمانده نظامیان این کشور در عراق دراین ماه حاکی از کسب دستاوردهای امنیتی بود، اما صرف نظراز اهمیت آن، همچنان این دستاورد ناچیز به نظرمی رسد، اما هیچ کس انتظار نداشت که این دستاورد به این اندازه ناچیز وبی ارزش باشد تا جایی که اوضاع را به سرعت به همان حالت ناامنی برگرداند و کشتارهای وحشتناک درعراق رخ بدهد به طوری که فقط در روز یکشنبه دهها عراقی قربانی عملیات تروریستی شدند.

مقامهای آمریکایی درگزارش اخیربه کنگره خود درباره اوضاع امنیتی درعراق گفته بودند ارتش این کشور برای جلوگیری ازعملیات تروریستی و حملات گروه القاعده به مردم، به پیشرفتهای خوبی دست یافته است .

این روزنامه نیروهای اشغالگر مستقر درعراق را مسئول کشتار مردم عراق دانست وخاطر نشان کرد: انفجارهای خونینی که عراق طی هفته گذشته شاهد آن بود همواره این سئوال را به وجود می آورد که چه دستانی درپشت این حملات خونین است.

روزنامه اماراتی با اشاره به اینکه به کام مرگ فرستادن مردم عراق همچنان با وجود طرحها وعملیات امنیتی ادامه دارد، نوشت : حوادث خونین پیاپی دربغداد و به راه افتادن جوی خون در شهرهای جنوبی و شمالی عراق و نیز شکسته شدن سکوت مردم با صداهای شلیک گلوله نیروهای آمریکایی و عملیات انتحاری تروریستها ودرگیری درخیابانها و ایجاد رعب و وحشت میان زنان و مردان عراقی، تبعات ویرانگر برای این کشور داشته است و استراتژیهای امنیتی را برای تامین امنیت زیرسئوال برد.



این روزنامه به توقف عملیات نیروهای عراقی در شهربصره و بغداد اشاره کرد و افزود: با وجود پایان یافتن این عملیات همچنان بحران امنیتی چند جانبه با ریشه هایی بسیارعمیق درعراق ادامه دارد، بنابراین تلاشهای گروههای سیاسی باید افزایش یابد و هدف آنها باید صرفا اصلاحات به دور از اختلافات باشد، زیرا این کشور نیاز شدید به وحدت و همبستگی دارد .

به گزارش مهر، البیان نوشت : طرح آشتی ملی، درخواست همه مردم عراق است واگر اختلافی هست در وسایل وراههای آن است، بنابراین مسئولان امرباید درباره پیوندهای مشترک بین این وسایل و راهها به توافق برسند و آن را راه حلی واقعی برای حل عراق زخم خورده تلقی نمایند .



این روزنامه افزود : باید الگوهای عملی درزندگی عراقی ها مطرح شود که دربرگیرنده هماهنگی و توافق بین طرفهای آشتی ملی باشد و درهمان حال با عملیات تروریستی و جنایتکارانه ای که دشمنان ملت عراق انجام می دهند، مقابله شود، زیرا ادامه عملیات تروریستی مانع از موفقیت طرح آشتی ملی می شود.



این روزنامه اماراتی در پایان نوشت : عدم موفقیت در طرح آشتی ملی به معنای ادامه عراقی پر از دغدغه و ترس و نگرانی است، بنابراین عراقیها باید ضمن جمع آوری سلاح به مبارزه با گروههای تروریستی ومافیایی برخیزند، زیرا آنها به جای اینکه هدفشان ساختن عراق باشد سعی دارند تا فرصت را ازعراقیها برای داشتن یک زندگی طبیعی بگیرند .