به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، علم همیشه در خدمت بشر، برای به دست آوردن راه‌های رسیدن به سلامتی و رفاه بیشتر بوده؛ به همین خاطر همواره پژوهش‌های علمی در سراسر دنیا در جستجوی راهکارهای طبیعی و ایمن برای حفظ تعادل ذهن و بدن است. در این میان، ماده‌ای طبیعی به نام کانابیدیول (CBD) سال‌هاست که توجه جامعه‌ی علمی و درمانی را به خود جلب کرده است. ترکیبی که برخلاف برداشت‌های عموم جامعه، نه‌تنها اثر روان‌گردان ندارد، بلکه می‌تواند نقش مهمی در کاهش استرس و اضطراب، بهبود کیفیت خواب و کنترل دردهای مزمن ایفا کند.

حالا در ایران، شرکت دانش‌بنیان سانا فارمد با تکیه بر مطالعات علمی دقیق و مستمر، با تولید محصولی به نام Sanaviva CBD گام بلندی در مسیر توسعه‌ی درمان‌های نوین برداشته است؛ حرکتی که نویدبخش آغاز عصری تازه در صنعت داروسازی کشور است.

از سوء‌برداشت‌ها تا نیاز واقعی جامعه

جامعه‌ی مدرن، برای به روز بودن همیشه در معرض بمباران خبری قرار می‌گیرد، خبرهایی که به دنبالش اضطراب، اختلالات خواب و استرس را به زندگی اضافه کرده است. اتفاقی ناگزیر در جهان امروز که تبدیل به معضل مشترک میلیون‌ها نفر شده است.

به غیر از این، فشارهای زندگی روزمره هم مزیدی بر علت شده تا هر روز، افراد بیشتری برای رهایی از این وضعیت و داشتن روانی نسبتاً سالم به داروهای آرام‌بخش یا ضد افسردگی پناه ببرند. داروهای شیمیایی که گاهی بیشتر از آن‌که نقش درمان‌کنندگی داشته باشد، وابستگی و عوارض جانبی را با خود همراه دارد.

شرکت دانش‌بنیان سانا فارمد با معرفی محصول Sanaviva CBD گامی مؤثر در توسعه‌ی درمان‌های علمی و ایمن برداشته است؛ فرآورده‌ای با خلوص بالای CBD و فاقد THC که با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته در فرمولاسیون نوین و بر پایه‌ی ترکیبات طبیعی تولید شده است.

در سال‌های اخیر، برداشت‌های نادرست از ترکیبات طبیعی حاوی CBD در میان عموم رواج یافته و موجب سوء‌تفاهم درباره‌ی ماهیت واقعی این ماده شده است.

در حالی که THC ترکیبی است که با ایجاد اثرات روان‌گردان، وابستگی و تحریک بیش‌ازحد مغز شناخته می‌شود و استفاده از آن در فرآورده‌های دارویی و مکمل‌های مجاز ممنوع است، CBD ماده‌ای ایمن و فاقد اثرات روان‌گردان به‌شمار می‌رود که با تنظیم مسیرهای بیوشیمیایی مغز، به بازگرداندن تعادل عصبی و بهبود عملکرد ذهنی کمک می‌کند.

نتیجه این اتفاق، دو چالش برای جامعه‌ی امروزی است؛ در یک سمت نیاز بسیار به درمان‌های طبیعی ایمن برای داشتن روانی سالم و در سمت دیگر کمبود آگاهی نسبت به فواید واقعی CBD و مضرات .THC

ورود شرکت دانش‌بنیان ایرانی به عرصه‌ی جهانی درمان‌های عصبی

شرکت دانش‌بنیان ایرانی سانا فارمد که از پیشگامان صنعت دارویی کشور است، در پاسخ به این دو چالش وارد عمل شده است. این مجموعه با تکیه بر داشتن زیرساخت‌های تحقیقاتی و علمی پیشرفته، مهارت و دارا بودن فناوری روز دنیا محصول سی بی دی ساناویوا را تولید و معرفی کرده است.

ماموریت اصلی شرکت دانش‌بنیان سانا فارمد، ارتقای سلامت جامعه ایرانی از طریق توسعه درمان‌های ایمن و کارآمد است؛ تلاشی در مسیر خودکفایی دارویی و تقویت توان علمی کشور در حوزه‌ی درمان‌های نوین.

در همین راستا، این شرکت با معرفی برند Sanaviva گامی نو در جهت ارائه‌ی فرآورده‌های طبیعی با فرمولاسیون نوین و مبتنی بر شواهد علمی برداشته است؛ برندی که بر پایه‌ی دانش، نوآوری و کیفیت بالا شکل گرفته و مأموریت دارد پلی میان علم داروسازی مدرن و نیازهای واقعی همه‌ی افراد جامعه ایجاد کند.

Sanaviva CBD با بهره‌گیری از ماده‌ی اولیه‌ای با بالاترین سطح خلوص CBD و توسعه بر پایه‌ی اصول داروسازی نوین و کنترل کیفی دقیق، به‌عنوان فرآورده‌ای فاقد THC معرفی شده است؛ محصولی که ضمن حفظ همه‌ی خواص درمانی کانابیدیول، فاقد هرگونه اثر روانگردان یا وابستگی بوده و ایمنی بالایی دارد.

فرآیند تولید Sanaviva CBD تحت شرایط کاملاً کنترل‌شده و مطابق با استانداردهای جهانی و الزامات بین‌المللی GMP انجام می‌شود. مراحل خالص‌سازی و تولید کانابیدیول (CBD) با رعایت استانداردهای دقیق کیفی و تحت نظارت تیم تحقیق و توسعه و آزمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی انجام گرفته است.

اثبات علمی: از آزمایشگاه تا کاربرد بالینی

پشت هر دستاورد علمی، سال‌ها پژوهش و تجربه نهفته است. داستان CBD نیز از همین مسیر می‌گذرد. در سال ۱۹۴۰، زمانی که «راجر آدامز»، شیمیدان دانشگاه ایلینوی، برای نخستین‌بار موفق به جداسازی ترکیب کانابیدیول (CBD) از گیاه Cannabis sativa شد، کمتر کسی تصور می‌کرد این ماده روزی به یکی از محورهای نوین درمان بیماری‌های عصبی تبدیل شود.

دو دهه بعد، ساختار شیمیایی دقیق آن شناسایی شد و مشخص گردید که برخلاف THC، این ترکیب فاقد اثرات روان‌گردان است و می‌تواند نقشی اساسی در تنظیم فرآیندهای عصبی ایفا کند.

امروز، شرکت دانش‌بنیان سانا فارمد با معرفی Sanaviva CBD، ادامه‌دهنده‌ی همان مسیر علمی است؛ نتیجه‌ی سال‌ها پژوهش و تلفیق دانش داروسازی مدرن با فناوری روز. این فرآورده با تکیه بر داده‌های بالینی معتبر و استانداردهای جهانی تولید، گامی تازه در جهت ارائه‌ی درمان‌های ایمن، علمی و مبتنی بر شواهد برای بیماری‌های عصبی به شمار می‌رود.

کشف سیستم اندوکانابینوئید (Endocannabinoid System) در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی نقطه‌ی عطفی در درک عملکرد CBD بود. این سیستم شامل گیرنده‌های CB1 و CB2 است که در تنظیم خلق، حافظه، خواب، درد و پاسخ‌های ایمنی بدن نقش دارند. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که CBD با تعدیل این گیرنده‌ها، می‌تواند به بازگرداندن تعادل طبیعی مغز کمک کند، بدون اینکه فعالیت آن را مختل سازد.

در حالی‌که ترکیب CBD به‌عنوان یکی از ایمن‌ترین و مفیدترین اجزای گیاه Cannabis sativa شناخته می‌شود، بخش دیگری از این گیاه، یعنی THC، ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. تتراهیدروکانابینول (THC) ترکیبی روان‌گردان است که با تأثیر بر گیرنده‌های عصبی مغز، می‌تواند تغییرات جدی در ادراک، حافظه و خلق ایجاد کند. پژوهش‌های گسترده نشان می‌دهد که مصرف مداوم یا دوز بالای THC ممکن است با بروز آسیب‌های عصبی و روانی همراه باشد. THC عوارض شدید و گاه بازگشت‌ناپذیری دارد که تنها به بخشی از آن‌ها می‌توان اشاره کرد:

بروز جنون موقت (Cannabis-Induced Psychosis) و افزایش احتمال ابتلا به اسکیزوفرنی در افراد مستعد

کاهش عملکرد حافظه کوتاه‌مدت و تمرکز، به‌ویژه در نوجوانان و جوانان

افزایش خطر تشنج در صورت مصرف زیاد یا مداوم

اختلال در خلق و تحریک‌پذیری هیجانی

وابستگی روانی و کاهش انگیزه (Amotivational Syndrome)

به همین دلیل، در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی، استفاده از THC برای مصارف درمانی یا تفریحی با محدودیت یا ممنوعیت کامل روبه‌رو است.

در مقابل، فرآورده‌های فاقد THC و حاوی CBD خالص‌شده مانند سی بی دی ساناویوا به‌طور رسمی مورد تأیید نهادهای دارویی قرار گرفته‌اند، چراکه بدون ایجاد وابستگی، اثرات درمانی خود را حفظ می‌کنند.

مطالعات بالینی اخیر نشان می‌دهد که مصرف کنترل‌شده‌ی CBD می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی در بهبود عملکرد عصبی و روانی داشته باشد، از جمله:

حمایت از سیستم عصبی و کمک به کاهش استرس‌های روزمره و اضطراب مزمن

کاهش سطح اضطراب، استرس و افسردگی به میزان قابل‌توجه

بهبود کیفیت خواب و تمرکز ذهنی بدون ایجاد حس سنگینی یا گیجی در روز بعد

کمک به کنترل دردهای مزمن و بهبود کیفیت زندگی در بیماران

بهبود علائم افسردگی و بازگرداندن ثبات خلقی

سی بی دی ساناویوا؛ جایی که علم آرامش را معنا می‌کند.

محصول ساناویوا CBD در قالب سافت‌ژل (Softgel) با فرمولاسیون نوین با جذب بالا (Optimized Bioavailability) طراحی شده است تا ترکیب فعال به‌صورت سریع و مؤثر در بدن جذب شود و بیشترین اثربخشی درمانی حاصل گردد.

ویژگی‌های شاخص سی بی دی ساناویوا عبارت‌اند از:

حاوی کانابیدیول (CBD) خالص و فاقد THC؛ در نتیجه بدون اثر روان‌گردان یا وابستگی

ایمنی تاییدشده در مطالعات انسانی

تحت کنترل کیفی چندمرحله‌ای از مواد اولیه تا محصول نهایی

پایداری اثربخشی در طول دوره‌ی درمانی

Sanaviva CBD، نه تنها به عنوان یک محصول طبیعی، بلکه به عنوان نماد کیفیت صادراتی ایران در حوزه‌ی داروسازی علمی و مبتنی بر شواهد شناخته می‌شود.

مزایای بالینی و کاربردهای روزمره

براساس داده‌های علمی و تجربه‌های بالینی، مصرف منظم سی بی دی ساناویوا می‌تواند تاثیرات زیادی روی چالش‌هایی که همیشه با آن‌ها روبرو هستیم، داشته باشد.

در جهان امروزی که سرعت کار و پیام‌های بی‌پایان موبایل ذهن را در حالت آماده‌باش نگه می‌دارند، اضطراب و استرس مزمن دیگر فقط یک حالت روانی نیست؛ بلکه به شکل دردهای عصبی، بی‌قراری، ناتوانی در تمرکز و … ظاهر می‌شود. Sanaviva CBD با تعدیل سیستم عصبی، این تنش را آرام می‌کند و اجازه می‌دهد بدن دوباره ریتم طبیعی‌اش را پیدا کند.

مشکل بعدی خواب است؛ بسیاری از ما خواب‌مان سبک شده است یا نیمه‌شب چندین بار از خواب بیدار می‌شویم؛ مشکلی که به‌مرور بر انرژی، تمرکز و آرامش روزانه اثر می‌گذارد. ساناویوا CBD با کمک به بهبود تعادل عصبی، می‌تواند الگوی خواب را منظم‌تر کند و کیفیت خواب شبانه را افزایش دهد.

از طرف دیگر، بسیاری از افراد با دردهای عصبی، گرفتگی عضلات یا تنش بدنی ناشی از استرس و سبک زندگی کم‌تحرک دست‌وپنجه نرم می‌کنند. CBD به‌واسطه‌ی اثرات ضدالتهابی و نوروپروتکتیو خود، این دردها را کاهش می‌دهد و بدن را در وضعیت فیزیکی آرام‌تری قرار می‌دهد.

در نهایت، اثر تجمعی CBD می‌تواند تمرکز، خلق و انرژی روزانه را بهبود دهد. نه به شکل هیجان مصنوعی، بلکه به صورت پایدار با اثرات ماندگار .

دقیقاً به دلیل همین داده‌های علمی است که پزشکان و متخصصان در سراسر جهان CBD را به عنوان یک محصول ایمن و قابل اعتماد در کنار درمان‌های دارویی اصلی توصیه می‌کنند.

سانا فارمد؛ علم در خدمت زندگی

برند ساناویوا، به‌عنوان یکی از دستاوردهای نوآورانه‌ی شرکت دانش بنیان سانا فارمد، با شعار «علم در خدمت زندگی» شکل گرفته است تا پلی میان دانش نوین داروسازی و نیازهای واقعی انسان امروز ایجاد کند.

ساناویوا با تکیه بر دانش علمی روز، فرمولاسیون‌های نوآورانه و استانداردهای سخت‌گیرانه‌ی کیفی، در مسیر توسعه‌ی مکمل‌ها و فرآورده‌های دارویی گام برمی‌دارد که هدف آن‌ها ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت زندگی است.

این برند باور دارد که نوآوری دارویی تنها در فناوری خلاصه نمی‌شود، بلکه در پاسخ به نیازهای واقعی زندگی انسان‌ها معنا می‌یابد، از مدیریت اضطراب و خستگی ذهنی گرفته تا بهبود کیفیت خواب، تمرکز و تعادل ذهن و بدن.

به گفته‌ی مدیران این شرکت، سانا فارمد به‌عنوان یک مجموعه‌ی دانش‌بنیان ایرانی، مأموریت خود را فراتر از تولید دارو می‌بیند؛ و تلاش می‌کند تا میان علم و نیازهای درمانی کشور پیوندی مؤثر برقرار کند و دانش داروسازی را به راه‌حل‌هایی کاربردی برای ارتقای سلامت مردم ایران تبدیل نماید.

کلام آخر

در دنیای پرتنش امروز، حفظ سلامت ذهن و بدن بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. در همین مسیر، شرکت دانش‌بنیان سانا فارمد با معرفی محصول Sanaviva CBD پاسخی ایمن و مبتنی بر شواهد علمی برای تقویت آرامش درونی و تعادل روانی ارائه کرده است.

این مجموعه با بهره‌گیری از دانش دارویی روز و رعایت استانداردهای بین‌المللی، چشم‌انداز تازه‌ای در درمان بیماری‌های اعصاب و روان ترسیم کرده است.

Sanaviva CBD تنها یک محصول طبیعی نیست؛ بلکه نمادی از پیوند علم و آگاهی در مسیر بهبود کیفیت زندگی است جایی که پژوهش و جامعه در کنار هم می‌کوشند تا آرامش، بخشی از زندگی روزمره‌ی مردم کشور باشد.

اطلاعات کامل، دقیق‌تر و روش مصرف این محصول را می‌توانید در وب‌سایت رسمی ساناویوا مشاهده کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.