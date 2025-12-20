یکتا: آرایش عملیاتی جبهه انقلاب باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع مدیرکل سابق و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی هرمزگان، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره «حیات و ممات جبهه حق و باطل»، اظهار کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه، اصلاً آرایش عملیاتی‌مان و سازمان دهی‌مان قطعاً و حتماً باید عوض شود. باید عوض شود.

مشاور و دستیار رئیس ستاد مرکزی راهیان نور با ترسیم تصویری کلان از صحنه جهانی، شرایط کنونی را بی‌سابقه خواند و اینگونه تحلیل کرد که ما در حال حاضر با چهار جنگ درگیریم، یک جنگ ما با آمریکا و اسرائیل، یک جنگ جبهه مقاومت و جبهه شرارت، یک جنگ جهانی بین آمریکا و چین و قطب‌بندی‌های جدید، و یک جنگ هم جنگ تمدنی است.

وی تأکید کرد: دشمن پس از ناکامی در تمامی توطئه‌های گذشته، این بار آشکارا و خود میدان دار جنگ شده است.

جهان در حال «توحیدی» شدن است

این پیشکسوت دفاع مقدس با بیانی امیدبخش، از روندی الهی در تحولات جهان گفت: در حال حاضر شاهدیم که اتفاقاتی در عالم می‌افتد و تقریباً عالم دارد توحیدی می‌شود.

مشاور و دستیار رئیس ستاد مرکزی راهیان نور با استناد به بیانات رهبری درباره آزادی سوریه، اخراج آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی، این‌ها را نشانه‌های آغاز این پیروزی‌های بزرگ خواند.

یکتا خطاب به حاضرین در حلسه گفت که حالا ما در استان هرمزگان می‌خواهیم چگونه اهل بیت را شاد کنیم؟ با «نیت» و «اخلاص» می‌توان الگوی عملی ارائه داد.

مأموریت تمام‌نشدنی؛ از سنگری به سنگر دیگر

مشاور و دستیار رئیس ستاد مرکزی راهیان نور در بخش پایانی با اشاره به تغییرات مدیریتی در این مراسم گفت: واقعاً مسئولیت‌ها به ظاهر جابجا می‌شود، اما مأموریت تمام نمی‌شود و از این سنگر به آن سنگر است.