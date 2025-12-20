تمامی امور و اقدامات اجرایی برگرفته از احکام شرع و قوانین اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی ظهر شنبه در دیدار رضا افلاطونی که در سالن محراب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به جامعیت دین اسلام اظهار کرد: در مکتب اسلام هیچ موضوعی بدون پاسخ رها نشده و برای همه مسائل فردی و اجتماعی، راهکارهای روشن و مستند در آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع) و استفتائات مراجع عظام تقلید وجود دارد.



وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر پایه آموزه‌های دینی شکل گرفته است، افزود: به‌ویژه در شهر مقدس قم که خاستگاه علوم دینی و مرکز مرجعیت شیعه به شمار می‌رود، انتظار می‌رود تمامی امور، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی برگرفته از احکام شرع و قوانین اسلامی باشد.



تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر ضرورت حل تعارضات احتمالی در مسیر اجرای قوانین تصریح کرد: چنانچه در برخی عرصه‌ها تزاحم یا تعارضی مشاهده می‌شود، باید این مسائل به صورت دقیق و کارشناسی‌شده و صرفاً بر مبنای فقه اسلامی و ضوابط شرعی برطرف شود تا از بروز انحراف در مسیر خدمت‌رسانی جلوگیری شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: یکی از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب، هم‌افزایی، تعامل سازنده و تأیید متقابل حوزه‌های علمیه و نظام اسلامی است؛ موضوعی که می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای سلامت تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها در کشور باشد.



آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: اگر هدف آن است که فعالیت‌ها به نتیجه مطلوب برسد و معیشت و درآمد مسئولان و کارکنان در مسیر حلال قرار گیرد، لازم است مراقبت شود که هیچ مصوبه، اقدام یا رفتاری برخلاف دستورات الهی و موازین شرعی شکل نگیرد.



وی در پایان با تأکید بر نقش نظارت دینی در ساختار اجرایی کشور افزود: پایبندی عملی به احکام شرع نه‌تنها موجب برکت در امور می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت کرده و مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی را هموارتر می‌سازد.