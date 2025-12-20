  1. استانها
ذوالنوری: هزینه پایین درمان در ایران زمینه‌ساز رشد توریسم سلامت است

قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: پایین بودن هزینه درمان در ایران نسبت به بسیاری از کشورها موجب شده تا ایران به یکی از قطب‌های توریسم سلامت تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی قم با قدردانی از تلاش‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، اظهار کرد: از زمان مدیریت دکتر ابرازه، اقدامات مؤثری به‌ویژه در حوزه پرداخت معوقات انجام شده و میزان رضایتمندی نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ هرچند همچنان با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

وی تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان، به‌ویژه در شرایط کاهش ارزش پول ملی، موجب تضییع حقوق آنان می‌شود و باید با جدیت پیگیری شود.

نماینده قم با اشاره به محدودیت‌های منابع مالی دانشگاه علوم پزشکی گفت: بخش عمده بار درمان استان بر دوش دانشگاه است، در حالی که بیمارستان‌های دولتی ملزم به پذیرش همه بیمه‌ها هستند. این شرایط باعث انباشت بدهی‌ها و فشار مضاعف بر مجموعه دانشگاه شده است.

وی با تأکید بر آسیب‌پذیری استان قم در برابر بیماری‌های واگیر و اپیدمی‌ها، خواستار تقویت برنامه‌های پیشگیرانه شد و پیشنهاد داد معاونت‌های بهداشت و درمان با همکاری صداوسیما، به‌صورت مستمر درباره پیشگیری از بیماری‌هایی مانند سرطان، دیابت و چاقی مفرط فرهنگ‌سازی کنند تا بار مراجعات درمانی کاهش یابد.

حجت الاسلام ذوالنوری نظارت بر حوزه غذا و دارو را بسیار مهم دانست و گفت: سوءتغذیه و تولید و عرضه غذای ناسالم، یکی از عوامل اصلی بروز بیماری‌هاست. وی خواستار تشدید نظارت سازمان غذا و دارو بر رستوران‌ها، مراکز تولید مواد غذایی و همچنین مقابله جدی با تخلفات، مافیا و رانت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه درمان در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا بسیار پایین‌تر است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران طی حدود ۲۰ سال گذشته عملاً بودجه اعزام بیماران به خارج از کشور را حذف کرده و در مقابل، به یکی از قطب‌های توریسم سلامت تبدیل شده است.

به گفته وی، بیماران بسیاری از کشورهای مختلف، حتی اروپا، برای انجام جراحی‌های تخصصی به ایران مراجعه می‌کنند که نشان‌دهنده رشد علمی و توان بالای کادر درمان کشور است.

ذوالنوری در پایان با اشاره به نارضایتی‌های معیشتی برخی از کارکنان حوزه سلامت گفت: تأخیر در پرداخت‌ها و اختلاف درآمد با کشورهای دیگر، موجب فشار روحی بر کادر درمان می‌شود که در مواردی می‌تواند بر رفتار با بیماران اثر منفی بگذارد.

وی تأکید کرد: باید ضمن تقویت پشتیبانی مالی، بر اخلاق حرفه‌ای و روابط انسانی در مراکز درمانی نیز توجه ویژه شود.

در این جلسه دکتر ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و همچنین معاونین گزارشی از روند اقدامات و برنامه‌های انجام شده در حوزه بهداشت و درمان ارائه کردند.

