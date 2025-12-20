روایت نفوذ موساد به سلیمانیه عراق؛ همسر یهودی «قباد طالبانی» کیست؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: یک منبع آگاه عراقی گزارش داد: به عنوان بخشی از عملیات موساد، قبل از سقوط رژیم صدام حسین، اسرائیل به قباد، کوچک‌ترین پسر جلال طالبانی، در حالی که در ایالات متحده تحصیل می‌کرد، نزدیک شد و توانست او را با یک زن یهودی به نام «شری گراهام» مرتبط کند.

در آن زمان، پدر شری یک یهودی برجسته آمریکایی و عضو لابی آیپک بود.

شری مسئول پرونده عراق در وزارت امور خارجه ایالات متحده و چندین سال از قباد بزرگ‌تر بود.

با این حال، اسرائیلی‌ها توانستند قباد را متقاعد کنند که با شری ازدواج کند و از نفوذ آیپک و پدرزنش برای نفوذ در «عراق جدید» استفاده کنند.

پس از ازدواج، و تحت هدایت موساد، این زوج به منطقه بازگشتند و در اربیل ساکن شدند، زیرا شری از سلیمانیه متنفر بود و آن را مرکز نفوذ ایران می‌دانست. قباد با حمایت پنهان موساد و آیپک، توانست معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان شود. شری به اجرای برنامه‌های محول شده به خود ادامه داد و بنیاد SEED را تأسیس کرد.

شری با تأسیس چندین سازمان مردم‌نهاد حقوق بشر و بشردوستانه با تمرکز بر مسائلی مانند همجنس‌گرایی، فمینیسم، خشونت علیه زنان و موارد دیگر، روی استراتژی عادی‌سازی روابط عراق با اسرائیل کار کرد.

قباد و شری دو فرزند، یک دختر و یک پسر دارند و از آنجا که مادرشان یهودی است، نوه‌های «مام جلال» یهودی محسوب می‌شوند.

اخیراً اختلافات بین بافل طالبانی و قباد طالبانی (پسران جلال طالبانی) تشدید شده است، اما موساد با کمک خانواده بارزانی، به‌ویژه نچیروان بارزانی، قصد دارد بافل را برکنار و قباد را جایگزین او کند.

این امر عملاً سلیمانیه و منطقه سبزِ بغداد- که به عنوان حیاط خلوت و محیط امنیتی ایران عمل می‌کند - را در دست اسرائیل قرار می‌دهد.

سوال قدیمی همچنان پابرجاست: ازدواج با زن یهودی اشکالی ندارد، چرا که اسلام ازدواج با زنان اهل کتاب را مجاز می‌داند، اما چرا جلال طالبانی این واقعیت را که پسرش قباد با یک خانواده یهودی ازدواج کرده بود، پنهان کرد؟