  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

ردپای تأمین اجتماعی در بروز کمبود دارو

ردپای تأمین اجتماعی در بروز کمبود دارو

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عامل بروز کمبود کاذب دارو نام برد.‌

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات داروخانه‌ها در مسیر خدمت به مردم و بیماران اشاره کرد و گفت: داروخانه‌ها برای خرید دارو، نیاز به نقدینگی دارند، اما بیمه‌ها در پرداخت مطالبات این مؤسسات، بدعهدی می‌کنند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور نام برد و افزود: پولی که تمامی سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید هر ماه به حدود ۱۷ هزار داروخانه سرپایی در بخش خصوصی بدهند، حدود ۷ همت است که سهم تأمین اجتماعی؛ ۲.۵ همت است.

وی ادامه داد: وقتی تأمین اجتماعی، مطالبات داروخانه‌ها را نمی‌دهد، عملاً باعث ایجاد کمبود کاذب دارو در کشور می‌شود.

احمدی با اشاره به خرید نقدی برخی داروهای تزریقی و انسولین توسط داروخانه‌ها، گفت: این قبیل داروها را حداکثر با یک ماه تعهد پرداخت می‌بایست خرید، اما وقتی داروخانه پولی برای خرید ندارد؛ چه می‌توان کرد.

وی افزود: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد قیمت انسولین و داروهای تزریقی را بیمه‌ها باید بپردازد، اما وقتی این پول را نمی‌دهند؛ داروخانه‌ها دیگر توان خرید انسولین را ندارند.

کد خبر 6696590
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها