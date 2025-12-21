ردپای تأمین اجتماعی در بروز کمبود دارو

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات داروخانهها در مسیر خدمت به مردم و بیماران اشاره کرد و گفت: داروخانهها برای خرید دارو، نیاز به نقدینگی دارند، اما بیمهها در پرداخت مطالبات این مؤسسات، بدعهدی میکنند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور نام برد و افزود: پولی که تمامی سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها باید هر ماه به حدود ۱۷ هزار داروخانه سرپایی در بخش خصوصی بدهند، حدود ۷ همت است که سهم تأمین اجتماعی؛ ۲.۵ همت است.
وی ادامه داد: وقتی تأمین اجتماعی، مطالبات داروخانهها را نمیدهد، عملاً باعث ایجاد کمبود کاذب دارو در کشور میشود.
احمدی با اشاره به خرید نقدی برخی داروهای تزریقی و انسولین توسط داروخانهها، گفت: این قبیل داروها را حداکثر با یک ماه تعهد پرداخت میبایست خرید، اما وقتی داروخانه پولی برای خرید ندارد؛ چه میتوان کرد.
وی افزود: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد قیمت انسولین و داروهای تزریقی را بیمهها باید بپردازد، اما وقتی این پول را نمیدهند؛ داروخانهها دیگر توان خرید انسولین را ندارند.
