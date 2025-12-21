انجام ۴۷۳ مأموریت اورژانس چهارمحال و بختیاری در سه روز بارش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌ضامن صالحی‌فرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش‌های گسترده و شرایط خاص جوی در استان اظهار کرد: از بیست و پنجم تا بیست و هشتم آذرماه ۱۴۰۴، دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با تمام ظرفیت وارد میدان شد، و در این مدت با بهره‌گیری از ۶۰ پایگاه اورژانس، یک هزار و ۵۶۴ تخت بیمارستانی، ۱۳۲ مرکز خدمات جامع سلامت، ۹۴ پایگاه سلامت، ۳۰۸ خانه بهداشت و چهار تسهیلات زایمانی، خدمات گسترده‌ای به هم‌استانی‌ها ارائه شد.

وی تصریح کرد: در این سه روز، ۴۷۳ مأموریت اورژانس انجام شد که ۵۴ مورد آن مربوط به تصادفات جاده‌ای بود، در این حوادث به ۶۷ مصدوم امدادرسانی شد و ۵۵ نفر از آنان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: همچنین طی این مدت و همزمان با فعالیت سامانه بارشی، سه نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن تحت درمان قرار گرفتند.

صالحی‌فرد ادامه داد: در واپسین روزهای پاییز و سرمای شدید، با تلاش همکاران اورژانس ۱۱۵، نوزادی در روستای دهنو شهرستان اردل به سلامت متولد شد که نشان‌دهنده آمادگی و توان بالای نیروهای ما در شرایط سخت است.

وی یادآور شد: همزمان با امدادرسانی‌ها، ارزیابی و ترمیم زیرساخت‌ها، پایش آب آشامیدنی و کنترل مخاطرات بهداشتی نیز ادامه داشت تا سلامت عمومی جامعه در این شرایط جوی تضمین شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: این دانشگاه در دل حوادث جوی با تمام ظرفیت در کنار مردم ایستاده است؛ چه در امدادرسانی فوری، چه در مراقبت‌های بهداشتی و چه در حفظ زیرساخت‌های سلامت و هدف ما همیشه خدمت صادقانه و بی‌وقفه به مردم استان است.