به گزارش خبرگزاری مهر، این استاد دانشگاه پاریس و نویسنده کتابهای بسیاری مانند " مسلمان جهانی " در گفتگو با روزنامه " ایل کوریره دلا سرا " چاپ ایتالیا با بیان مطلب فوق به انتقاد از سخنان پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان در سازمان ملل متحد پرداخته و میگوید: هیچ مطلب تازه ای مطرح نشده و ما شاهد آن هستیم که پاپ در حقیقت و همچنان بر مواضعی که در دانشگاه راتیسبونا در آلمان اعلام کرد، پافشاری مینماید.
به عقیده اولیویر روی، پیام پاپ در ارتباط با آزادی ادیان در جهان، در حقیقت اسلام را نشانه گرفته است. این اسلامشناس فرانسوی در پاسخ به سوال ایل کوریره دلا سرا مبنی بر اینکه چرا دیدگاهی انتقادآمیز نسبت به اظهارات بندیکت شانزدهم دارد، چنین می گوید: قبل از هر چیز معتقدم که چیز تازه ای در پیام پاپ دیده نمیشود، در حقیقت این موضعی است که راتزینگر از زمانی که کاردینال بود، همواره تکرار کرده است. در ضمن در سخنان وی متوجه وجود تضادی شدهام: او از یک سو در ستایش از آزادی مذهبی سخن میگوید و از سوی دیگر با گفتگوی واقعی میان ادیان که باید جهانی بوده و تفاوتها را کوچک انگارد، به مخالفت می پردازد.
به گفته اولیویر روی، پاپ به تفاوتهای موجود میان ادیان دامن زده و خاطر نشان میسازد که واقعیت فقط در مذهب کاتولیک یافت میشود. در بخش دیگری از این مصاحبه خبرنگار روزنامه ایل کوریره دلا سرا میگوید: با این همه، مطرح ساختتن آزادی مذهبی در دایره سیاسی هم میتواند کمکی باشد به کسی که در جهان اسلام برای دموکراسی مبارزه میکند. مشاور دولت فرانسه و استاد دانشگاه پاریس در پاسخ به دیدگاه مطرح شده از سوی خبرنگار چنین توضیح می دهد: این واقعیت دارد، همانطوری که سیاسی بودن و نه مذهبی بودن مسئله آزادی ادیان واقعیت دارد. به عنوان مثال پارلمان الجزایر احداث کلیساهای جدید را ممنوع ساخت و دیوان عالی مالزی ممنوعیت تغییر دین را تصویب کرد. اما به استثنای موارد انگشت شماری مانند عربستان سعودی، مشکل در حقیقت عمل به فرایض دین مسیح نیست بلکه در اینجا موضوع تغییر دین و گرویدن به یک دین تازه مطرح است. از سوی دیگر در اسپانیای دوران ژنرال فرانکو به یاد داریم که عمل به فرائض مذهب پروتستان ممنوع بود.
این اسلامشناس برجسته غربی در مورد نامه معروف 138 دانشمند مسلمان به پاپ میگوید: البته چشمانداز گفتگو میان واتیکان و اسلام نسبت به زمان پاپ قبلی متفاوت است. اکنون پاپ و واتیکان به دنبال یک زمینه مشترک با ادیان دیگر نیستند، بلکه آنها بیشتر به دنبال آن هستند که قواعد بازی را تعیین کرده، مسئله تغییر دین و همینطور آداب مذهبی حل نمایند. راتزینگر همیشه نسبت به گفتگویی که تمامی ادیان را در سطح قرار دهد، هشدار داده است. او نمیخواهد هیچ شباهت و تطابقی میان مسیحیت و دیگر ادیان وجود داشته باشد. چرا که در غیر این صورت مسلمانان ایتالیا که حق داشتن مساجد نیز از آنها گرفته شده است، میتوانند از آن به نفع خود بهره گیرند. البته این هم از جمله آزادیهای مذهبی است.
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