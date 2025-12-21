به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن خلیلی‌نیا پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروهای راهداری در روزهای بارشی اخیر گفت: در جریان بارش برف که عمدتاً مناطق کوهستانی و برف‌گیر استان را دربر گرفت، در مجموع ۴ هزار و ۹۸۰ سرویس عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در طول راه‌های استان به اجرا درآمد.

وی افزود: این عملیات طی سه شبانه‌روز و با هدف حفظ ایمنی تردد کاربران جاده‌ای انجام شد که در قالب آن، افزون بر یک هزار و ۷۰۰ تن مخلوط ماسه و نمک در محورهای مختلف استان مورد استفاده قرار گرفت.

معاون راهداری استان قم با بیان اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی از وقوع بارش‌های قابل توجه حکایت داشت، اظهار کرد: بر همین اساس، از پیش از آغاز بارندگی‌ها، عوامل اجرایی و ماشین‌آلات راهداری در راهداری‌خانه‌ها و نقاط تعیین‌شده در محورهای کوهستانی مستقر شدند تا امکان واکنش سریع و مؤثر فراهم شود.

خلیلی‌نیا با اشاره به آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات افزود: در اجرای طرح راهداری زمستانی اخیر، بیش از ۱۳۰ نفر از عوامل راهداری به‌صورت مستقیم مشارکت داشتند و در همین راستا، بیش از ۹۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات تخصصی راهداری پس از انجام عملیات اورهال، در اختیار تیم‌های اجرایی قرار گرفت.

وی در ادامه به سایر اقدامات تمهیدی این اداره کل برای مدیریت شرایط زمستانی اشاره کرد و گفت: دپوی مقادیر قابل توجهی مخلوط ماسه و نمک در راهداری‌خانه‌ها، تجهیز ۱۲ راهداری‌خانه در سطح محورهای استان برای استقرار نیروها و ماشین‌آلات، و همچنین پیش‌بینی امکان اسکان موقت کاربران جاده‌ای در صورت بروز کولاک و انسداد احتمالی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای فصل سرد سال است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با تأکید بر اینکه در جریان بارش‌های اخیر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز بوده و تردد به‌صورت ایمن جریان داشته است، تصریح کرد: از نخستین ساعات بامداد ۲۶ آذرماه که بارش برف در مناطق مرتفع و ییلاقی استان آغاز شد، همکاران راهداری با حضور مستمر در محورهای برف‌گیر، عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی را در سطحی گسترده به انجام رساندند.

خلیلی‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به تمرکز بارش‌ها در نواحی کوهستانی و همزمانی آن با روزهای پایانی هفته و افزایش حجم سفرها، اجرای عملیات زمستانی با حداکثر توان در دستور کار قرار گرفت تا از هرگونه انسداد مسیر و ایجاد اختلال در ترافیک جاده‌ای جلوگیری شود.