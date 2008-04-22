تیم ملی امشب به کره جنوبی می رود / اولین حضور رسمی بانوان در رقابتهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو قهرمانی آسیا به عنوان آخرین مرحله از سری مسابقات گزینشی المپیک اوایل هفته آینده در کره جنوبی برگزار می شود که تیم ملی ایران جهت حضور دراین مسابقات ساعت 45/22 امشب تهران را به مقصد دبی ترک می کند و پس از توقفی کوتاه راهی سئول مرکز کره جنوبی می شود تا از آنجا راهی "جزیره جیجو" محل برگزاری مسابقات شود.

تیم اعزامی ایران را در بخش آقایان مسعود حاجی آخوندزاده ، آرش میر اسماعیلی، علی معلومات، حامد ملک محمدی ، حسین قمی ، احسان رجبی، محمدرضا رودکی و سید محمود میران (کاپیتان) ، محمدرضا یوسف زاده، سرمربی، مجید زارعیان و خسرو دلیر(مربیان)، علیرضا امینی (سرپرست) و در بخش بانوان با سه جودوکار به اسامی شهره نازاری، تکتم بیدل و سحر چغلوند، مریم بهاروند ، ژانت سارالو(مربیان) و زهرا پورامین(سرپرست) در این رقابتها به میدان خواهد رفت.

سیدعبدالجلیل رضوی رئیس فدراسیون کشورمان و رئیس کمیته بازاریابی اتحادیه آسیا، محمد درخشان رئیس کمیته آموزش، رضا نصیرنژاد عضو کمیته مسابقات برای حضور در مجمع کنفدراسیون که پنجشنبه هفته جاری برگزار می شود این تیم را همراهی می کنند.

محمدرضا مینوکده و علی محمد عزیزی، داوران اعزامی ایران هستند که در این دوره قضاوت خواهند کرد. رقابتهای جودو قهرمانی آسیا هفتم و هشتم اردیبهشت ماه درکره جنوبی برگزار می شود.