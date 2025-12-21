به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان اظهار کرد: برنامه تبدیل شدن به استانی بین‌المللی و افزایش ۳۰ درصدی صادارت برای سال‌های آینده را دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در این جلسه موضوعاتی مثل چالش‌های فرآروی محصولات زیتون، کشت برنج در بستر رودخانه، مباحث رقابتی بازار و سوء مدیریت مطرح شد و رسیدگی به آن در یک جلسه قابل جمع بندی نیست اما سرآغازی از اهمیت موضوع را رقم زد.

استاندار زنجان باید برای رسیدگی به این مباحث به لحاظ ساختاری کارگروهی در استان با حضور دستگاه‌های ذیربط و کارگروه شهرستانی به ریاست فرمانداران تشکیل شود، ادامه داد: بسته پیشنهادات به کارگروه استانی ارائه و بر اساس سند آمایش و اسناد بالادستی پیشنهادات به این شورا ارائه شود.

وی با بیان اینکه تعارض نظر بین فعالان اقتصادی و دستگاه‌ها وجود دارد و تصمیمات را دشوار می‌کند، خاطرنشان کرد: تفاوت برآورد آماری با اختلاف زیاد در عصر امروز پسندیده نیست و باید کارشناسان این موضوعات را به طور دقیق ارائه دهند.

صادقی با اشاره به همجواری شهرک صنعتی فعلی با شهر آببر و اختلاف آن با طرح هادی عنوان کرد: همچنین در مورد ساماندهی محدودیت افزایش سطح زیر کشت، باید از طریق جهاد کشاورزی الگوی کشت را ارائه شود.

وی با بیان اینکه تصمیات گذشته جامع و مطالعه شده نبوده و تکرار این رویکرد برای آیندگان درست نیست، تصریح کرد: از دید آمایش سرزمینی شهرستان طارم توان افزایش سد را ندارد و از طرفی مدیریت پسماند فرآوری ضروری است.

استاندار زنجان به برخورد با افرادی که بدون کار و فعالیت از نظام دلالی سود می‌برند، تأکید کرد و گفت: باید تخصیص آب رودخانه‌ها ساماندهی شود و از برداشت غیرمجاز چاه‌ها جلوگیری کرد، ضمن اینکه زیبایی طارم در منطقه شمال غرب فوق‌العاده است و ظرفیت گردشگری آن باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر مطالعه تجربه جهانی برای حضور در فضای رقابتی امروز یادآور شد: تقابل تولیدکنندگان در تقابل منافع دولتی نیست بلکه باید موانع تولید برطرف و در مواردی مشوق برای تولیدکننده در نظر گرفته و فضای برابر رقابتی ایجاد شود.

صادقی حمایت از سرمایه‌گذاران را مهم خواند و افزود: باید با چکش‌کاری طرح‌ها به برنامه اقدام برسیم و همه کارها باید در بستر کارشناسی انجام شود.