روابط بحرین و ناتو گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اعلام کرد: این سازمان و دولت بحرین، کنفرانسی بین المللی را در 24 ماه جاری میلادی ( پنجم اردیبهشت) در منامه برگزار می کنند.

کنفرانس بین المللی مذکور درباره طرح همکاری استانبول و روابط ناتو و بحرین برگزار خواهد شد.

دربیانیه ناتو که به این منظور صادر شد، آمده است : این کنفرانس با هدف پیشبرد تفاهمات متبادل بین ناتو و کشورهایی برای پیوستن به ابتکارعمل استانبول دعوت شدند، برگزار می شود.

در29 ژوئن 2004، ناتو دراجلاس سران خود در استانبول، ابتکار جدیدی را درباره منطقه خاورمیانه با تمرکز اولیه بر شش کشور شبه جزیره عربستان که شورای همکاری خلیج فارس یعنی بحرین، کویت، عمان،قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را تشکیل می دهند، اعلام کرد.

در"ابتکار همکاری استانبول" هدف ناتو ارائه یک دستورکار برای آموزش و همکاری در زمینه هایی در محدوده مقابله با تروریسم تا شفافیت بیشتر در بودجه دفاعی و تصمیم سازی است.