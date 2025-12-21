به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر یکشنبه در دیدار استاندار قم به همراه اعضای شورای معاونان و مشاوران استانداری، با اشاره به پیگیری مستمر امور اجرایی استان اظهار کرد: مجموعه مدیریت استان قم با روحیه تلاش، هماهنگی و همافزایی، مسیر مأموریتهای خود را با جدیت دنبال میکند و این رویکرد، نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
وی گفت: آنچه در گزارشهای ارائهشده از سوی استانداری قم مشاهده میشود، نشاندهنده برنامهریزی دقیق، پیگیری منسجم و نگاه مسئولانه به مسائل استان است و این امر، جای تقدیر دارد.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با بیان اینکه بهطور مستمر در جریان روندها و مسائل اجرایی استان قرار دارد، افزود: استاندار قم در مقاطع مختلف گزارشهایی از اقدامات، برنامهها و چالشهای پیشرو ارائه میدهد و مباحث مطرحشده در این نشست نیز بخشی از تلاشهای گستردهای است که در حوزه مسئولیتهای استانی دنبال میشود.
اعرافی با اشاره به جایگاه مدیریتی استاندار قم تصریح کرد: در حوزههای فکری، فرهنگی و همچنین در سطح رویکردهای کلان مدیریتی و طراحی برنامهها، استاندار قم از موقعیتی ممتاز برخوردار است و در مقایسه با بسیاری از مدیران اجرایی، عملکردی برجسته و قابل دفاع دارد.
وی گفت: این ارزیابی مبتنی بر سالها تجربه مدیریتی و آشنایی با سطوح مختلف مدیریت در کشور است و بر همین اساس، بارها این نگاه را در جلسات گوناگون و در گفتوگو با مسئولان دولتی مطرح کردهام.
امام جمعه قم با تأکید بر نقش هماهنگی در موفقیتهای مدیریتی استان افزود: انسجام و همراهی اعضای شورای معاونان، مشاوران و مدیران استانداری قم، پشتوانه مهمی برای پیشبرد مأموریتهای اجرایی استان به شمار میرود و تلاش این مجموعه قابل تقدیر است.
وی گفت: گزارشهای ارائهشده از فعالیتها و اقدامات مدیریتی استان، گزارشهایی دقیق، منسجم و مفید بود که نشان میدهد مدیریت استان با نگاه مسئولانه و برنامهمحور در حال انجام وظایف خود است.
اعرافی تأکید کرد: تداوم این همت، پیگیری و هماهنگی میتواند زمینهساز ارتقای هرچه بیشتر جایگاه استان قم در عرصههای مختلف اجرایی، فرهنگی و اجتماعی باشد.
