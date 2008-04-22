نشست ویژه شورای امنیت برای بررسی روابط متشنج گرجستان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی درخواست گرجستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر برگزاری نشست فوری برای بررسی آنچه تفلیس آنرا دخالت مسکو در امور داخلی گرجستان نامیده بود، شورای امنیت اعلام کرد که فردا به این مسئله رسیدگی می کند.

در همین رابطه یک از دیپلماتهای حاضر در سازمان ملل متحد اعلام کرد : عصر روز چهارشنبه جلسه ای خصوصی با حضور 15 عضو شورای امنیت ( پنج عضو دائم و10 عضو غیردائم) و نماینده گرجستان برگزار می شود تا به شکایت تفلیس رسیدگی شود.

بر همین اساس،"دیوید باکرادزه" وزیر امورخارجه گرجستان به نمایندگی از این کشور در نشست ویژه شورای امنیت حضور خواهد داشت.

گرجستان این درخواست را در پی افزایش روابط روسیه با دو منطقه آبخازیا و اوستیا (دو منطقه جدایی طلب در گرجستان) از شورای امنیت مطرح کرده است.

روز پنجشنبه 29 فروردین، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که ارائه کمکهای بیشتر و عملی به مردم جمهوری های به رسمیت شناخته نشده اوستیای جنوبی و آبخازیا را آغاز می کند، دو جمهوری که در سال 1992 پس از درگیریهای مسلحانه، خروج خود از ترکیب گرجستان را اعلام کردند.

در بیانیه وزارت امورخارجه روسیه آمده بود :"ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دولت دستور داده است روابط روسیه را با آبخازی و اوستیای جنوبی ساماندهی کند. این دستور در راستای اجرای سیاست اعلام شده مقامهای روسیه برای حمایت از مردم دو جمهوری بر اساس قوانین بین المللی است".

در پی این امر، "دیوید باکرادزه" وزیر امور خارجه گرجستان اقدامات روسیه در راستای ارائه کمک به این دو منطقه را تقبیح کرد و آن را تلاشی در راستای مشروعیت بخشیدن به ضمیمه کردن آن به خاک روسیه قلمداد کرد و گفت کشورش از تمام ابزارهای دیپلماتیک برای ممانعت از این کار استفاده خواهد کرد.