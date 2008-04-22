استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در این استان مهیا شده است.

وی عنوان کرد: مجریان و عوامل اجرایی انتخابات همچون دور نخست از آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد مهم سیاسی برخوردارند.

قهرمانی با اعلام اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی ایلام مکلفند با ستاد انتخابات این استان تعامل مثبتی داشته باشند، افزود: مردم به‌ عنوان ناظران اصلی انتخابات باید به عوامل اجرایی برای هر چه باشکوه ‌تر برگزار شدن این رویداد مهم سیاسی کمک کنند.

وی بر خلق حماسه ای دیگر در انتخابات مرحله دوم مجلس هشتم در استان تاکید کرد و بیان داشت: این حق مردم است که نمایندگان خود را با تحقیق، شناخت و درایت به مجلس بفرستند.

قهرمانی خاطرنشان کرد: در دور دوم انتخابات مجلس هشتم در استان گیلان حدود 600هزار نفر در دو شهرستان رشت و آستانه اشرفیه واجد شرایط رای هستند و 611صندوق ثابت و سیار آراء مردم را در ششم اردیبهشت ماه جاری جمع آوری می کنند.

استان گیلان در دو حوزه انتخابیه رشت و آستانه اشرفیه برای کسب چهار کرسی نمایندگی مجلس به دور دوم کشیده شده است.‬

دور دوم انتخابات هشتمین دوره نمایندگی مجلس روز ششم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود.