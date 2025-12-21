آیت الله سعیدی: فرهنگ کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه (س) ظهر یکشنبه در دیدار آزاده نظربلند، با تأکید بر جایگاه برجسته کتاب و کتابخوانی در فرهنگ اسلامی بیان کرد: رسالت پیامبر اکرم (ص) بر پایه تعلیم و تربیت، خواندن و گسترش حکمت است و این معنا بهروشنی در آیات قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است.
وی گفت: هدف از توسعه فرهنگ مطالعه تنها افزایش آمار مطالعه نیست، بلکه ارتقای سطح فرهنگ عمومی، تعمیق باورهای دینی و تقویت انس با قرآن و اهلبیت (ع) باید در اولویت قرار گیرد.
تولیت حرم حضرت معصومه (س) افزود: باید تلاش شود که هیچ پدیدهای جایگزین کتاب نشده و شأن و منزلت کتاب در جامعه حفظ شود.
وی ادامه داد: کتابخانهها نیز باید متناسب با این جایگاه از نظر ساختار، کارکرد و مدیریت، توانمند و دارای شأن فرهنگی باشند و مسئولیتها به افراد آگاه و متخصص سپرده شود.
وی گفت: فرهنگ کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود و در این مسیر، همانگونه که مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت آن تأکید کردهاند، اهتمام جدی مسئولان و نهادهای فرهنگی ضروری است.
آیتالله سعیدی همچنین یادآور شد: توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه نه تنها به تقویت فردی و اجتماعی جامعه کمک میکند بلکه بستری برای ارتقای سطح معرفت دینی و تقویت پیوند میان مردم و آموزههای قرآن و اهلبیت (ع) فراهم میآورد.
قم- امام جمعه قم گفت: فرهنگ کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود و در این مسیر، اهتمام جدی مسئولان و نهادهای فرهنگی ضروری است.
