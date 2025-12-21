طرح «یلدای مهربانی» توسط کمیته امداد استان ایلام اجرا شد

نورالله حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان ایلام بیش از ۲۷ هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند که از خدمات مختلف این نهاد در حوزه‌های معیشتی، فرهنگی و اشتغال بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: از این تعداد، پنج هزار و ۴۰۰ نفر یتیم و محسنین هستند که با کمک حامیان و خیرین، ماهانه مبالغی به حساب آنان واریز می‌شود و در زمینه‌های گوناگون مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.

حمیدی با اشاره به فعالیت ۷۵ مرکز نیکوکاری در سطح استان گفت: این مراکز با مجوز کمیته امداد و از طریق سامانه «راه نیکان» به جذب کمک‌های مردمی پرداخته و خدمات خود را علاوه بر مددجویان تحت پوشش، به سایر نیازمندان نیز ارائه می‌دهند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد ایلام ادامه داد: در روزهای اخیر برنامه‌هایی همچون عیادت از بیماران بستری در بیمارستان‌ها اجرا شده و امشب نیز به مناسبت شب یلدا، بسته‌های معیشتی شامل تنقلات، میوه و شیرینی میان خانواده‌های پرجمعیت و بیماران توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: اجرای طرح «یلدای مهربانی» با همکاری خیرین و نیکوکاران شهرستان‌ها صورت گرفته و هدف آن فراهم کردن یلدایی گرم و آبرومند برای همه خانواده‌های ایلامی است.