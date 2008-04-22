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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۵۴

رهاسازی 350 هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه سد سیازاخ

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: با توجه به آبگیری دریاچه سد سیازاخ در شهر دهگلان، 350 هزار قطعه بچه ماهی در این مکان رهاسازی شد.

کریم ذالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: این امر با هماهنگی شرکت آب منطقه ای کردستان و سازمان حفاظت از محیط زیست استان و از محل اعتبارات طرح توسعه آبزی پروری به انجام رسیده است.

مدیرکل شیلات استان کردستان خاطرنشان کرد: ماهی های رها شده از خانواده کپور ماهیان و با ترکیب چهار گونه کپور معمولی، فیتوفاک، بیک مد و آمور علف خوار بوده اند.

وی با اشاره به پیش بینی تولید سالیانه 50 تا 100 تن ماهی از این دریاچه با توجه به سطح و حجم آب عنوان کرد: علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار در منطقه، بخشی از پروتیئن مصرفی مورد نیاز شهر دهگلان نیز فراهم شده است.

ذالفقاری یادآور شد: با انجام این پروژه زمینه اشتغال 12 نفر به صورت مستقیم و 20 نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شده است.

کد مطلب 669758

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