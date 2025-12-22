جزئیات نسخه جدید آمارنامه دارویی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد ممی زاده کارشناس پروژه ردیابی و رهگیری دارو سازمان غذا و دارو، از انتشار نسخه جدید داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی خبر داد و گفت: در این نسخه، امکان مشاهده شاخص‌های قیمتی بر اساس قیمت‌های سه‌گانه فراهم شده است که تحلیل روندهای قیمتی در زنجیره تأمین دارو را دقیق‌تر می‌کند.

وی افزود: در آمارنامه جدید، ارزش ریالی داروها بر مبنای قیمت زمان فروش و به تفکیک هر ماه محاسبه شده است؛ موضوعی که باعث می‌شود داده‌ها به شرایط واقعی بازار نزدیک‌تر بوده و مبنای قابل اتکاتری برای تصمیم‌سازی مدیریتی فراهم شود.

ممی زاده با اشاره به سطح‌بندی داده‌ها، تصریح کرد: اطلاعات دارویی در این داشبورد به تفکیک استان، شهر و دانشگاه‌های علوم پزشکی نمایش داده شده و این قابلیت، امکان پایش دقیق‌تر وضعیت توزیع، مصرف و مدیریت دارو را در سطوح ملی و منطقه‌ای فراهم می‌کند.

داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی از طریق بستر هوش تجاری سازمان غذا و دارو در دسترس قرار گرفته و فایل کامل آمارنامه نیز به‌منظور استفاده کارشناسان، پژوهشگران و مدیران حوزه سلامت منتشر شده است.