محبی: ۱۹۶ واحد مسکونی برای محرومان دهلران ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله محبی صبح دوشنبه در دیدار با فرماندار دهلران با بیان اینکه عملیات ساخت ۱۹۶ واحد مسکن محرومین در این شهرستان به زودی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: به محض آمادهسازی زمین و مقدمات لازم، ساخت این واحدها توسط بنیاد مسکن عملیاتی خواهد شد.
محبی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته اعلام کرد: اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال جهت آسفالت معابر روستایی به مساحت بالغ بر ۱۷۰ هزار مترمربع در شهرستان دهلران هزینه شده است.
وی اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان را از اولویتهای اصلی برشمرد و با قدردانی از حمایتهای مجموعه فرمانداری دهلران، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی، همکاری و جذب اعتبارات ملی، روند نهضت آسفالت روستایی امسال نیز با قدرت ادامه یابد.
مراد یگانه فرماندار ویژه دهلران با اعلام اینکه در جریان جلسات کمیته برنامهریزی شهرستان، مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای عمرانی روستاها پیشبینی شده است، تصریح کرد: با بهرهمندی از این اعتبار تخصیص یافته، زمینه برای اجرای پروژههای عمرانی، تهیه طرحهای هادی و خدماترسانی در ۵۱ روستای شهرستان فراهم خواهد شد.
فرماندار ویژه دهلران ضمن تأکید بر لزوم تقویت زیرساختها در تمامی روستاهای شهرستان دهلران، خواستار توجه ویژهای به مسائل زیربنایی روستای دشت اکبر شد.
وی همچنین با ابراز قدردانی از تلاشهای بنیاد مسکن در اجرای پروژههای دهلران، تسریع در روند عملیات عمرانی روستاهای محروم شهرستان را به عنوان یک اولویت اساسی مورد مطالبه قرار داد.
نظر شما