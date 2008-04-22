روزانه500 میلیون تن زباله در جهان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور، در مراسم افتتاحیه همایش ملی مدیریت پسماند در مرکز همایش های صدا و سیمای مشهد اظهار داشت: تولید زیاد زباله در جهان به چالش اساسی عصر حاضر تبدیل شده و مدیریت پسماند، جمع آوری و دفن زباله و در نهایت صرفه جویی در مصرف مواد، جایگاه ویژه ای یافته است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، مدیریت پسماند را از شاخصه های توسعه پایدار خواند و یادآور شد: کمبود شدید سیستم مکانیزه، ناکار آمدی مدیریت در برخورد با مواد خطرناک به ویژه مدیریتهای اجرایی موجب شده تا فقط 20 درصد پسماندها مورد بازیافت قرار گیرند و توجه به اهداف اجرایی، منابع مالی و مهندسی زباله، سیاستهای منطقه ای و بهداشت از جمله مواردی است که باید مد نظر برنامه ریزان این بخش قرار گیرد.

حسین پور با بیان اینکه جمع آوری زباله از مبدا در راس کار قرار دارد افزود: این امر خویشتنداری، هزینه ابتدایی و برنامه ریزی را می طلبد و با فرهنگ سازی تفکیک زباله در مبدا به راحتی می توان میزان تولید زباله را کاهش داد.

وی در بحث پردازش زباله نیز یادآور شد: در این زمینه بازایابی مسئله حائز اهمیت است که نیاز به اصلاح ضوابط و قوانین موجود دارد و اهتمام به آن فرآبند اقتصادی را از شرایط بهتری برخوردار می کند.