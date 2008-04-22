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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

مرگ و میر مادران همدانی کاهش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: میزان مرگ و میر مادران همدانی به هنگام تولد فرزند کاهش یافته است.

بهزاد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: میزان مرگ و میر مادران هنگام تولد فرزندان در سال گذشته در سطح استان همدان 3/23 درصد در 100 هزار تولد است که شاخص کشوری این میزان 22 درصد در هزار تولد است.

وی خاطرنشان کرد: میزان مرگ و میر مادران طی دو دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

امیری با بیان اینکه بیشترین مرگ و میر مادران در سال گذشته مربوط به شهرستان همدان بوده است، تصریح کرد: 99 درصد از زایمان ها در بیمارستانهای استان انجام شده و کمتر از یک درصد از زایمان ها در منازل انجام می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان یادآور شد: علت عمده مرگ و میر در سطح استان همدان خونریزی، اکلامتشی، پره اکلامتشی و بیماری قلبی است.

کد مطلب 669801

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