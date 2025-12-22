https://mehrnews.com/x39WN8 ۱ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲ کد خبر 6698257 عکس برگزیده عکس برگزیده ۱ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲ عکاسان خبرگزاری مهر عکسهای منتخب آذرماه ۱۴۰۴ در این گزارش تصویری، عکسهای منتخب آذرماه ۱۴۰۴ را در خبرگزاری مهر میبینید. نمایش آئینی «نقطه عطف» مراسم استقبال مردمی از فاطمه محیطیزاده قهرمان بازیهای کشورهای اسلامی عزاداری ایام فاطمیه در دبستان آیات آیین بدرقه پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس در معراج شهدا بازنمایی صحن انقلاب حرم رضوی در میدان نبوت آیین سنتی سمنوپزان در میدان امام حسین (ع) مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در میدان هفتم تیر مراسم تشییع پیکرهای ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران اجتماع بزرگ فاطمی مراسم عزاداری روز شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه سادات اخوی نشست خبری فرمانده نیروی دریایی ارتش مراسم تشییع پیکر هادی مرزبان آخرین روز از مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه سادات اخوی آلودگی هوای تهران دیدار تیم های فوتبال استقلال و الوصل امارات هفته دوم لیگ برتر والیبال؛ پیکان - طبیعت رزمایش اقتدار بسیج پایتخت نوا نمایش «هامان» اجتماع بزرگ بسیجیان "فاتحا بیت المقدس ۳" بازدید وزیر راه و شهرسازی از کنارگذر آزادراه شمالی کرج نشست خبری همایش حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ شهیده فرشته افشردی مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران همایش کولههای اراده رقابت های قهرمانی کشور جودو کم توانان ذهنی کنسرت «راهی بزن...» گرامیداشت «روز زن» با حضور رییس جمهور افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تجلیل از مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲ روزه باغهای معلق بابل همایش پاییزی تای جی نهمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته حاشیه جلسه هیئت دولت نخستین دوره جایزه بین المللی امام خمینی(ره) حال و هوای بارانی در نجف اشرف آخرین روزهای پاییز تهران رونمایی از آلبومهای موسیقی «یادگاری جاودانه» و «بانگ دهل» مرکز درمان ناباروری کنسرت «واگویهها» کد خبر 6698257 محسن رنگین کمان کپی شد برچسبها عکس عکس هفته عکس منتخب ماه خبرگزاری مهر
