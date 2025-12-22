  1. عکس
  2. برگزیده
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

عکاسان خبرگزاری مهر

عکس‌های منتخب آذرماه ۱۴۰۴

عکس‌های منتخب آذرماه ۱۴۰۴

در این گزارش تصویری، عکس‌های منتخب آذرماه ۱۴۰۴ را در خبرگزاری مهر می‌بینید.

کد خبر 6698257
محسن رنگین کمان

