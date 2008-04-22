برگزاری جلسه نظریه پردازی در مورد الگوی مدیریت توسعه پایدار روستاهای ایران

حسن اشتری مسئول بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: دکتر سید حسن حسینی حدود 30 سال بر روی الگوی پیشنهادی خود جهت مدیریت توسعه پایدار روستاهای ایران کار کرده و آن را 29 اردیبهشت ماه در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به عنوان نظریه پرداز ارائه خواهد کرد.

وی دکتر عباس سعیدی از دانشگاه شهید بهشتی، دکتر رکن الدین افتخاری از دانشگاه تربیت مدرس و دکتر مسعود مهدوی از دانشگاه تهران را که از اساتید جغرافیا و برنامه ریزی روستایی هستند به عنوان نقادهای این نشست نظریه پردازی معرفی کرد.

به گفته مسئول بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران دکتر مهدی طالب از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر سید حسن مطیعی استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران و دکتر محمد حسین پاپلی یزدی از دانشگاه فردوسی مشهد داورهای این برنامه هستند.

حسشن اشتری گفت: این برنامه در راستای ایجاد فضایی است تا اساتید رشته جغرافیا بتوانند جسارت خود را وارد عرصه کنند تا بتوانند وارد حوزه نظریه و نظریه پردازی شوند.