بهره برداری از هشت طرح عمرانی آموزشی در سلماس

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، مدیر آموزش و پرورش سلماس صبح امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: در سال جاری شش باب مدرسه با 43 کلاس درس و دو باب سالن ورزشی تکمیل و افتتاح خواهند شد.

علی حامدی ادامه داد: برای اجرای این طرحها 29 میلیارد و 520 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

امام جمعه و فرماندار سلماس هم در این جلسه با اشاره به سال نو آوری و شکوفایی خواستار تحولات جدید در آموزش و پرورش و تقویت فعالیت های تربیتی شدند.

در ادامه این جلسه درخصوص مسائل و مشکلات طرح هی عمرانی آموزشی این شهرستان بحث و تبادل نظر شد.