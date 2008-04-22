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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

بهره برداری از هشت طرح عمرانی آموزشی در سلماس

ارومیه - خبرگزاری مهر: امسال هشت طرح عمرانی آموزشی در شهرستان سلماس به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، مدیر آموزش و پرورش سلماس صبح امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: در سال جاری شش باب مدرسه با 43 کلاس درس و دو باب سالن ورزشی تکمیل و افتتاح خواهند شد.

علی حامدی ادامه داد: برای اجرای این طرحها 29 میلیارد و 520 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

امام جمعه و فرماندار سلماس هم در این جلسه با اشاره به سال نو آوری و شکوفایی خواستار تحولات جدید در آموزش و پرورش و تقویت فعالیت های تربیتی شدند.

در ادامه این جلسه درخصوص مسائل و مشکلات طرح هی عمرانی آموزشی این شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 669830

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