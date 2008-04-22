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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

وزیر علوم به مهر خبر داد:

تدوین برنامه جامع وزارت علوم در زمینه نوآوری

تدوین برنامه جامع وزارت علوم در زمینه نوآوری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین برنامه ای جامع برای تحقق نوآوری در این وزارتخانه خبر داد.

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال جاری با نامگذاری امسال با عنوان نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری وزارت علوم ستاد نوآوری را در راستای برنامه ریزی برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد نوآوری و شکوفایی تشکیل داد.

وی اظهار داشت: این ستاد که از کمیته های تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری، دانشجویی و فرهنگی تشکیل شده است، پس از بحث و بررسیهای لازم در اجلاس روسای دانشگاهها که 9 اردیبهشت ماه برگزار می شود، برنامه جامع وزارت علوم در این زمینه را تدوین می کند.

کد مطلب 669840

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