اعزام دانش آموزان خراسان رضوی به عمره مفرده افزایش یافت

غلامحسین افسری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: از سال 82 که عمره دانش آموزی در استان خراسان رضوی آغاز شده تاکنون در پنج دوره اعزام، سه هزار و 800 دانش آموز دوره متوسطه به این سفر معنوی اعزام شده اند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی یادآور شد: در ششمین مرحله از اجرای طرح عمره مفرده ویژه دانش آموزان در سال جاری،‌ 700 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه به این سفر معنوی اعزام خواهند شد.

افسری خاطرنشان کرد: دانش آموزان از سوی 92 کاروان در سطح کشور به این سفر معنوی اعزام خواهند شد.

وی یادآور شد: 51 کاروان از این تعداد را دانش آموزان دختر و 41 کاروان را دانش آموزان پسر تشکیل می دهند.

افسری با بیان اینکه 60 درصد اعزام شوندگان به عمره مفرده دختران هستند، افزود: امسال 503 مربی نیز دانش آموزان را در این سفر همراهی خواهند کرد.

وی آشنایی دانش آموزان با مناسک عمره،‌ خواندن نماز اول وقت، تاثیرات معنوی در روحیات و تحصیلات دانش آموزان را از اهداف اعزام دانش آموزان به عمره مفرده اعلام کرد.