دیدار بارسا - من یونایتد را داور سوئیسی قضاوت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گل، بوساکا در این فصل از رقابت ها 6 دیدار اروپایی را قضاوت کرده است که طی آن 20 کارت زرد و یک کارت قرمز به بازیکنان نشان داده است. او در دیدار تیم های ختافه و بایرن مونیخ در چارچوب رقابت های جام یوفا، "روبن دلا رد" از تیم ختافه را در دقیقه ششم بازی از زمین اخراج کرد.

این داور 40 ساله، قضاوت خود را از سال 1996 آغاز کرد و در سال 1999 در فهرست داوران بین المللی فیفا قرار گرفت. او در رقابت های جام جهانی 2006 در کشور آلمان، دیدار تیم های اسپانیا و اوکراین را قضاوت کرد و در دقیقه 47 آن دیدار، خطای پنالتی بازیکن اوکراین را اعلام کرد که در بازبینی تصاویر ویدیویی مشخص شد هیچ برخوردی بین بازیکن اوکراینی و اسپانیایی صورت نگرفته است.