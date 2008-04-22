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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تعیین زمان مشخص برای رسیدگی به پرونده های قضائی

تعیین زمان مشخص برای رسیدگی به پرونده های قضائی

مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه گفت: به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بناست پرونده ها در مدت زمانی مشخص تعیین و تکلیف شود.

دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درصدی از پرونده های حقوقی و قضائی نیاز به بررسی و تحقیقات گسترده دارد و ممکن است در یک مدت زمانی مشخص به نتیجه نرسد اما سایر پرونده ها باید در مسیری طبیعی به نتیجه لازم برسد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی پرونده ها که در مدت زمانی کوتاه نیز قابل رسیدگی است ،ماهها و یا شاید سالها به طول می انجامد بنابراین در ارتباط با این قبیل پرونده ها تعیین زمانی مشخص می تواند راهکاری موثر در رفع اطاله دادرسی باشد.

مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه معتقد است: برخی اطاله های دادرسی با توجه به مراحلی که در نحوه بررسی پرونده ها مشخص شده به گونه ای قانونی است و نمی توان نسبت به این موارد اعتراضی داشت.

حمیدیان ابراز امیدواری نمود پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در تعیین مدت زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده ها بتواند در راستای حل معضل اطاله دادرسی موثر واقع شود.

کد مطلب 669854

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