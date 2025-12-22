  1. استانها
شرکت ۸ هزار دانش‌آموز لرستانی در امتحانات نهایی پایه دوازدهم

خرم‌آباد- رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش لرستان از برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در این استان با شرکت هشت هزار دانش‌آموز خبر داد.

عابدین دریکوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امتحانات نهایی پایه دوازدهم امسال در لرستان از ۲۷ آذرماه شروع شده و تا دهم دی ماه نیز ادامه خواهند داشت.

وی گفت: حدود هشت هزار دانش آموز لرستانی در قالب ۲۰ شهرستان و منطقه و همچنین ۳۶ حوزه امتحانی، در این امتحانات شرکت می‌کنند.

رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به بازدید از این حوزه‌های امتحانی، عنوان کرد: حین امتحانات نیز گروههای ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش لرستان و همچنین شهرستان‌ها از این حوزه‌های امتحانی بازدید به عمل می‌آورند.

دریکوند، تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی از این حوزه‌های امتحانی گزارش نشده و فضای آرامی برای برگزاری امتحانات دانش آموزان پایه دوازدهم استان فراهم شده است.

