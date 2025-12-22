به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار اعضای ستاد برگزاری وهیئت علمی اعتکاف، با اظهار رضایت از گسترش این امر مبارک گفتند: اعتکاف موجب تقویت روحیه معنوی در خود شخص و اجتماع خواهد شد و فرصت بسیار ارزنده‌ای است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد.



معظم‌له یکی از ثمرات نظام اسلامی را ترویج مسائل معنوی دانستند و با اشاره به این نکته که اعتکاف در مباحث فقهی ما وجود داشته، اما در جامعه چندان مطرح نبوده و تنها بعضی خواص از آن مطلع بودند، افزودند: به برکت انقلاب اسلامی، مردم به‌ویژه جوانان با این سنت معنوی آشنا شدند و امروز از این فرصت بهره‌مند می‌گردند.



این مرجع تقلید در پایان از تلاش‌های اعضای ستاد اعتکاف به ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای تشکر کردند و از حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده نیز به جهت چاپ کتاب‌های مربوط به مسائل فقهی اعتکاف تقدیر نمودند.