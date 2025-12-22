  1. استانها
آیت‌الله نوری همدانی: اعتکاف روحیه معنوی جامعه را تقویت می‌کند

قم- مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اهمیت سنت معنوی اعتکاف گفت: این آیین الهی نه تنها موجب ارتقای معنویت فردی می‌شود، بلکه روحیه معنوی جامعه را تقویت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار اعضای ستاد برگزاری وهیئت علمی اعتکاف، با اظهار رضایت از گسترش این امر مبارک گفتند: اعتکاف موجب تقویت روحیه معنوی در خود شخص و اجتماع خواهد شد و فرصت بسیار ارزنده‌ای است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد.

معظم‌له یکی از ثمرات نظام اسلامی را ترویج مسائل معنوی دانستند و با اشاره به این نکته که اعتکاف در مباحث فقهی ما وجود داشته، اما در جامعه چندان مطرح نبوده و تنها بعضی خواص از آن مطلع بودند، افزودند: به برکت انقلاب اسلامی، مردم به‌ویژه جوانان با این سنت معنوی آشنا شدند و امروز از این فرصت بهره‌مند می‌گردند.

این مرجع تقلید در پایان از تلاش‌های اعضای ستاد اعتکاف به ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای تشکر کردند و از حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده نیز به جهت چاپ کتاب‌های مربوط به مسائل فقهی اعتکاف تقدیر نمودند.

