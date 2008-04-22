اهداف سفر رایس و لیست بلند درخواستهای آمریکا از اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اماراتی البیان درتحلیلی به ابعاد پنهان سفرهای مکرر کاندولیزا رایس به منطقه پرداخت و نوشت : هرباری که کاندولیزاریس وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه سفر می کند با خود یک سلسله درخواستها را از کشورهای عربی به همراه می آورد .

به نوشته این روزنامه، هر بار رایس به جز وعده دادن،هیچ امتیازی را به سران عرب نمی دهد.

این نشریه عرب زبان درخواستهای وزیرخارجه آمریکا از اعراب را فوری خواند و نوشت : البته این درخواستها با تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی برای اجرای آن همراه شده است .

به نوشته البیان، رایس تلاش می کند توپ را همیشه در زمین عربها نگه دارد وبدتر از آن اینکه وی در بسیار از اوقات درخواستهایی ازعربها دارد که با بحران و یا گرفتارشدن در این بحران که به دست خودش ایجاد شده، ارتباط دارد.نمونه آن مسئله فلسطین است که رایس از کشورهای عربی می خواهد امیتازات مجانی به اسرائیل بدهند.

این روزنامه به خارج نبودن سفر وزیر امور خارجه آمریکا به کویت برای شرکت درنشست فراگیر کشورهای همسایه عراق ازاین قاعده اشاره کرد و نوشت : بنابراین رایس قبل ازرسیدن به این نشست سعی کرد پیام خود را به کشورهای عربی برساند مبنی براینکه دولت جرج بوش نه تنها از رفتارعربها اراضی نیست، بلکه دل خوشی ازآنها ندارد.

البیان یاد آورشد: این بار درخواست رایس مسئله عراق ودرخواست ازکشورهای برای گشودن سفارتخانه های خود در بغداد بود بنابراین آنها برای گام برنداشتن در راه حمایت دیپلماتیک و اقتصادی ازعراق بهانه ندارند.

براساس گزارش روزنامه مذکور، وزیرامور خارجه آمریکا اوضاع امنیتی درعراق را بهترازگذشته می بیند و تصور می کند گامهای زیادی را برای پیشبرد روند سیاسی برداشته درنتیجه هیچ توجیهی برای تاخیر و تعلل از سوی کشورهای عربی برای پاسخ مثبت به درخواستش نمی بیند .

این رسانه اماراتی نوشت : البته عربها ازخودشان خواهند خواست برای حمایت همه جانبه ازعراق تلاش کنند و درراه کمک به سربلندی این کشورو نیزخارج کردن سریع عراق از بن بست مشقت بار نه فقط از روی وظیفه، بلکه ازباب آشتی ملی کمک کنند اما تلاشها درمسیر دیگری است گویا این امربستگی به بازگشایی سفارتخانه های کشورهای عربی در بغداد دارد که مبالغه آمیز است.



به گزارش مهر، البیان نوشت : آمریکا با ادامه لیست درخواستهای نامحدود خود از کشورهای عربی،اهداف جدیدی را برای خود و رژیم اسرائیل دنبال می کند و درخواست ازعربها برای دادن امتیازهای بیشتر، به یک عادت پنهان برای آمریکا تبدیل شده است.

به نوشته این روزنامه، رایس تمایل دارد کشورهای عربی بدون هیچ چیزی اعتراضی، به طورکامل و فوری به درخواستهایش جامع عمل بپوشانند، اما اگرعربها ازوی درخواست کنند؛اعتنایی به آنها نمی کند و اگر هم شنید آن را نادیده و یا وقت کشی می کند و درنهایت با فرار از آن، به درخواستشان پاسخی نمی دهد.

این روزنامه درپایان نوشت : رایس حتی نصیحت کشورهای منطقه را نشنیده می گیرد وهنگامی که به سبب لجاجت و بی اعتنایی به توصیه ها با مشکلی روبرو می شود،به منطقه برمی گردد وازمسئولان امرمی خواهد نقش عمومی خود را ایفا کنند بنابراین هدف واشنگتن حمایت ازعراق نیست.