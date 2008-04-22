سفرای خود را به عراق اعزام کنید/ صدور فتاوای تکفیری را متوقف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، نوری المالکی درمراسم افتتاحیه نشست فراگیر همسایگان عراق اظهار داشت : عراق امروز از زمان برگزاری کنفرانس شرم الشیخ و استانبول، بهتر است و این پیشرفت در نتیجه برنامه های آشتی ملی و همکاری شهروندان عراقی با نیروهای امنیتی حاصل شده است.

وی افزود: عراق در نتیجه بهبود امنیتی خویش به یک اجماع ملی استثنایی دست یافته است.

مالکی با بیان اینکه برنامه آشتی ملی برای نجات شهروندان عراقی تدوین شد و تنها یک شعار سیاسی نبود؛ گفت : ما از تمام گروههای سیاسی عراق خواسته ایم تا به شرط کنار گذاشتن سلاحهای خود در روند سیاسی کشور مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ما به همسایگان خود تاکید می کنیم که عراق امروز با گذشته تفاوت دارد و آن اکنون یک کشور دموکراتیک است که تمایل دارد بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل با کشورهای دنیا رابطه داشته باشد.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت : از زمان تشکیل دولت وحدت ملی در عراق، این کشور برای بهبود روابط با دیگر کشورها و احترام به اصل حسن همجواری تلاش کرده و در سیاست خارجی خود به عدم استفاده از خاک عراق برای نقض حاکمیت دیگر کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها پایبند است.

وی افزود: از کشورهای همسایه می خواهیم که برای جلوگیری از ورود تروریسم به عراق، صدور فتاوی تکفیری و نیز حمایت مالی از تروریسم تلاش کنند.

مالکی همچنین با اشاره به اینکه عراق همچنان بهای سیاستهای رژیم دیکتاتور سابق را می دهد(سیاستهایی همچون جنگ بر ضد ایران و کویت و استفاده از سلاحهای شیمیایی و ...) و این سیاستها تاکنون خسارتهای بسیاری را به ملت عراق وارد کرده است، خواستار بخشش بدهی های این کشور و بازگشایی سفارت کشورهای عربی در بغداد شد.

وی تصریح کرد: بدهیهای عراق به زیرساختها و اقتصاد ملی این کشور آسیب رسانده است وما همواره در انتظار اجرای تعهداتی درباره بخشش بدهی های عراق هستیم.

مالکی با بیان اینکه یافتن توجیه و تفسیر برای عدم از سرگیری روابط دیپلماتیک با عراق دشوار است، گفت : کشورهای بسیاری هستند که دارای سفارت در بغداد هستند و اوضاع امنیتی عراق را بهانه ای در این زمینه قرار ندادند.

وی تصریح کرد: برقراری روابط دیپلماتیک با عراق تنها به نفع بغداد نیست واین مسئله در تامین امنیت و ثبات برای تمام ملتهای منطقه تاثیرگذار است.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت : عراق با هر گونه قیومیت خارجی مخالف و با اصل همکاری با دیگر کشورها موافق است.وی با بیان نظام دموکراسی در عراق جدید حاکم است و نهادهای قانونی بر آن حکومت می کند،افزود: عراق جدید تهدیدی برای منطقه و جهان محسوب نمی شود.

مالکی در پایان خواستار خروج عراق از بند هفت منشورسازمان ملل متحد شد.

درکنفرانس کویت، وزیران امورخارجه هشت کشورصنعتی ، کشورهای همسایه عراق و نمایندگانی از سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب شرکت می کنند.

پیش از این دو کنفرانس فراگیر کشورهای همسایه عراق یکی در شرم الشیخ در تاریخ می(اردیبهشت )سال گذشته و دیگری در استانبول در نوامبر گذشته ( آبان) برگزار شد.