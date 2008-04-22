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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

مالکی خطاب به کشورهای عربی:

سفرای خود را به عراق اعزام کنید/ صدور فتاوای تکفیری را متوقف کنید

سفرای خود را به عراق اعزام کنید/ صدور فتاوای تکفیری را متوقف کنید

نخست وزیر عراق در نشست فراگیر همسایگان این کشور در کویت با اشاره به خسارتهای سنگین وارده به ایران به سبب جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی سابق تاکید کرد که عراق امروز عراق دیکتاتوری نیست و کشورهای عربی باید سفیران خود را به بغداد اعزام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، نوری المالکی درمراسم افتتاحیه نشست فراگیر همسایگان عراق  اظهار داشت : عراق امروز از زمان برگزاری کنفرانس شرم الشیخ و استانبول، بهتر است و این پیشرفت در نتیجه برنامه های آشتی ملی و همکاری شهروندان عراقی با نیروهای امنیتی حاصل شده است.

وی افزود: عراق در نتیجه بهبود امنیتی خویش به یک اجماع ملی استثنایی دست یافته است.

مالکی با بیان اینکه برنامه آشتی ملی برای نجات شهروندان عراقی تدوین شد و تنها یک شعار سیاسی نبود؛ گفت : ما از تمام گروههای سیاسی عراق خواسته ایم تا به شرط کنار گذاشتن سلاحهای خود در روند سیاسی کشور مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ما به همسایگان خود تاکید می کنیم که عراق امروز با گذشته تفاوت دارد و آن اکنون یک کشور دموکراتیک است که تمایل دارد بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل با کشورهای دنیا رابطه داشته باشد.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت : از زمان تشکیل دولت وحدت ملی در عراق، این کشور برای بهبود روابط با دیگر کشورها و احترام به اصل حسن همجواری تلاش کرده و در سیاست خارجی خود به عدم استفاده از خاک عراق برای نقض حاکمیت دیگر کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها پایبند است.

وی افزود: از کشورهای همسایه می خواهیم که برای جلوگیری از ورود تروریسم به عراق، صدور فتاوی تکفیری و نیز حمایت مالی از تروریسم تلاش کنند.

مالکی همچنین با اشاره به اینکه عراق همچنان بهای سیاستهای رژیم دیکتاتور سابق را می دهد(سیاستهایی همچون جنگ بر ضد ایران و کویت و استفاده از سلاحهای شیمیایی و ...) و این سیاستها تاکنون خسارتهای بسیاری را به ملت عراق وارد کرده است، خواستار بخشش بدهی های این کشور و بازگشایی سفارت کشورهای عربی در بغداد شد.

وی تصریح کرد: بدهیهای عراق به زیرساختها و اقتصاد ملی این کشور آسیب رسانده است وما همواره در انتظار اجرای تعهداتی درباره بخشش بدهی های عراق هستیم.

مالکی با بیان اینکه یافتن توجیه و تفسیر برای عدم از سرگیری روابط دیپلماتیک با عراق دشوار است، گفت : کشورهای بسیاری هستند که دارای سفارت در بغداد هستند و اوضاع امنیتی عراق را بهانه ای در این زمینه قرار ندادند.

وی تصریح کرد: برقراری روابط دیپلماتیک با عراق تنها به نفع بغداد نیست واین مسئله در تامین امنیت و ثبات برای تمام ملتهای منطقه تاثیرگذار است.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت : عراق با هر گونه قیومیت خارجی مخالف و با اصل همکاری با دیگر کشورها موافق است.وی با بیان نظام دموکراسی در عراق جدید حاکم است و نهادهای قانونی بر آن حکومت می کند،افزود: عراق جدید تهدیدی برای منطقه و جهان محسوب نمی شود.

مالکی در پایان خواستار خروج عراق از بند هفت منشورسازمان ملل متحد شد.

درکنفرانس کویت، وزیران امورخارجه هشت کشورصنعتی ، کشورهای همسایه عراق و نمایندگانی از سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب شرکت می کنند.

پیش از این دو کنفرانس فراگیر کشورهای همسایه عراق یکی در شرم الشیخ در تاریخ می(اردیبهشت )سال گذشته و دیگری در استانبول در نوامبر گذشته ( آبان) برگزار شد.

کد مطلب 669878

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