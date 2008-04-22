کشیش برزیلی بادکنک سوار مفقود شد!

مسلمانان خواستار تغییر واژه های مک کین شدند

مسلمانان آمریکایی از جان مک کین نامزد ریاست جمهوری آمریکا خواستند از قائل شدن ارتباط میان تروریستها و افراط گرایان با مسلمانان و اسلام پرهیز کند، ستاد تبلیغاتی وی این درخواست را مورد پذیرش قرار نداد.

کشیش بادکنک سوار برزیلی مفقود شد!

کشیش کاتولیک برزیلی که باهدف جمع کردن مبلغی به عنوان خیریه برای ساخت استراحتگاه معنوی رانندگان کامیون شهر پاراناگو در برزیل با صدها بادکنک پرشده از گاز هلیوم روز یکشنبه به آسمان رفت، درحال حاضر مفقود شده است.

ساخت نمونه کلیسای سنت سوفیا با تخم مرغ

مسیحیان ارتدکس که در هفته مقدس به سر می برند ساخت مدلی از کلیسای سنت سوفیا را که در میدان اصلی شهر کیف، پایتخت اوکراین با تخم مرغ آغاز کرده که ساخت آن تا روز عید پاک خاتمه یابد. در ساخت این مدل از کلیسای سنت سوفیا از 17 هزار تخم مرغ استفاده می شود که پس از ساخت با رنگ طلایی می شوند.

تأسیس شاخه ای از دانشگاه الازهر در مالزی

نماینده دانشگاه الازهر مصر اظهار داشت: از آنجا که بیشتر ساکنان مالزی مسلمان و نژاد ملاوی بوده و مانند جوامع عربی به دین پایبند هستند از این رو با توجه به درخواست آنها شاخه ای از دانشگاه الازهر در مالزی تأسیس می شود که دانشجویان اندونزی، تایلند، هند می توانند از آن بهره مند شوند. به زودی شاخه دیگری از الازهر در تایلند نیز تأسیس می شود که مرکز اسلامی و مکانی برای تجمع مسلمانان باشد.

نشان افتخاری شهروندی فرانسه به دالایی لاما اعطا می شود

به دنبال تصویب شورای شهر پاریس نشان مبنی بر اعطا افتخاری شهروندی فرانسه به دالایی لاما تظاهراتی ضد فرانسوی از سوی هواداران چین در برخی شهرهای این کشور به راه افتاد.