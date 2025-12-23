  1. استانها
رحمان نیا: هوای سرد همچنان مهمان زنجانی ها است

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از تداوم هوای سرد و یخبندان در استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعاتی بر میزان پوشش ابرهاافزوده می شود.

وی با بیان اینکه بارش محسوسی در استان نخواهیم داشت، ابراز کرد: امیدواریم طی روزهای آینده شاهد بارش های در استان باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد اورشد: دمای هوای سرد و یخبندان همچنان تا اواخر هفته مهمان زنجانی ها است و دما در برخی مناطق به زیر صفر درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان سه درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.

