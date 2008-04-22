سد کلان ملایر 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

قدرت الله زهرایی با بیان اینکه سد کلان ملایر از بزرگترین سدهای خاکی استان همدان محسوب می شود، افزود: مساحت حوزه آبریز سد کلان ملایر 384 کیلومتر مربع و حجم مخزن این سد 45 میلیون متر مکعب پیش بینی شده است .

زهرایی تصریح کرد: سد کلان ملایر به منظور تامین آب شرب مردم ملایر به میزان 17 میلیون متر مکعب در سال و هشت میلیون متر مکعب برای تامین آب اراضی کشاورزی ساخته می شود .

وی با اشاره به اینکه برای تکمیل پروژه سد کلان ملایر 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز است اظهار داشت: با تامین این اعتبار سد کلان ملایر آبگیری خواهد شد .

مجری پروژه سد کلان ملایر یادآور شد: تاج این سد 828 متر ارتفاع دارد و ارتفاع سد از بستر آن نیز 46 متر است .

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر احداث پنج سد در استان همدان در دست اجرا است و در شهرهای تویسرکان ،ملایر،اسدآباد و رزن احداث می شوند.