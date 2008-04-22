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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

مصوبات اولین سفر/

سد کلان ملایر 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سد کلان ملایر 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

همدان - خبرگزاری مهر: مجری پروژه سد کلان ملایر گفت: در سال جاری هشت و نیم میلیارد تومان اعتبار جهت انجام عملیات اجرایی سد کلان ملایر به تصویب رسید که با هزینه این اعتبار احداث سد کلان ملایر 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قدرت الله زهرایی با بیان اینکه سد کلان ملایر از بزرگترین سدهای خاکی استان همدان محسوب می شود، افزود: مساحت حوزه آبریز سد کلان ملایر 384 کیلومتر مربع و حجم مخزن این سد 45 میلیون متر مکعب پیش بینی شده است.

زهرایی تصریح کرد: سد کلان ملایر به منظور تامین آب شرب مردم ملایر به میزان 17 میلیون متر مکعب در سال و هشت میلیون متر مکعب برای تامین آب اراضی کشاورزی ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه برای تکمیل پروژه سد کلان ملایر 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز است اظهار داشت: با تامین این اعتبار سد کلان ملایر آبگیری خواهد شد.

مجری پروژه سد کلان ملایر یادآور شد: تاج این سد 828 متر ارتفاع دارد و ارتفاع سد از بستر آن نیز 46 متر است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر احداث پنج سد در استان همدان در دست اجرا است و در شهرهای تویسرکان ،ملایر،اسدآباد و رزن احداث می شوند.

کد مطلب 669902

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