احمدی نژاد: سامانه بارشی ضعیف وارد ایلام می شود

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از پایداری نسبی جو طی امروز و فردا در سطح استان خبر داد.

وی گفت: بر اساس بررسی الگوهای پیش‌یابی، تغییرات دمایی چندان محسوس نخواهد بود و شرایط پایدار جوی غالب خواهد بود.

احمدی‌نژاد افزود: از اواخر روز سه‌شنبه تا عصر روز چهارشنبه یک سامانه بارشی زودگذر از استان عبور می‌کند.

وی تصریح کرد: این سامانه ضعیف بوده و بارندگی قابل توجهی به همراه ندارد، اما هسته نسبتاً سرد آن می‌تواند در ارتفاعات و نواحی سردسیر موجب بارش برف شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد خاطرنشان کرد: ضروری است نیروهای راهداری در گردنه‌های برف‌گیر استان آمادگی لازم را داشته باشند تا در صورت وقوع بارش برف، خدمات‌رسانی به شهروندان بدون مشکل انجام گیرد.