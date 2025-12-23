به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ماه رجب و در آستانه برگزاری مراسم‌های معنوی اعتکاف در استان اصفهان، گردهمایی مسئولان اجرایی، محتوایی و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم معنوی با هدف هم‌افزایی، هماهنگی و تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌رو برگزار خواهد شد.

این گردهمایی با حضور مسئولان برگزاری اعتکاف استان، مدیران اجرایی، فعالان فرهنگی و متولیان محتوایی این مراسم معنوی برگزار می‌شود و طی آن، شرکت‌کنندگان در جریان آخرین برنامه‌ریزی‌ها، رویکردها و اقدامات انجام‌شده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اعتکاف قرار خواهند گرفت.

در این مراسم، آیت‌الله مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری، به‌عنوان سخنران ویژه به ایراد سخن خواهد پرداخت و جمعی دیگر از سخنرانان و مسئولان مرتبط با موضوع اعتکاف نیز به بیان دیدگاه‌ها، نکات محتوایی و اجرایی این رویداد معنوی خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش، گردهمایی مسئولان اجرایی اعتکاف استان اصفهان، روز شنبه ششم دی‌ماه از ساعت ۸ صبح در تالار امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود این نشست نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و انسجام برنامه‌های اعتکاف در سطح استان داشته باشد.