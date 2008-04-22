سد سرابی تویسرکان امسال تکمیل می شود

محمود رضا عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه پس از سفر هیئت دولت به استان همدان، اعتبارات عمرانی سدهای در دست اجرای این استان افزایش یافته است، اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه 5/8 میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از هفت میلیارد تومان از اعتبار اختصاص یافته طی دو سال اخیر هزینه شده است .

عراقی با بیان اینکه ساخت سد سرابی تویسرکان پیش از سفر هیئت دولت به استان متوقف شده بود، عنوان کرد: عملیات اجرای این طرح در حال حاضر 43 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا بهره برداری کامل از آن، دو میلیارد تومان هزینه خواهد شد .