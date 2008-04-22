  1. استانها
  2. همدان
۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۳

مصوبات اولین سفر/

سد سرابی تویسرکان امسال تکمیل می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای همدان گفت: سد سرابی تویسرکان به منظور تامین آب شرب صد هزار نفر از مردم شهرستان تویسرکان و آبیاری 600 هکتار از باغات گردو این شهرستان ساخته می شود و در صورت تامین اعتبار تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

محمود رضا عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه پس از سفر هیئت دولت به استان همدان، اعتبارات عمرانی سدهای در دست اجرای این استان افزایش یافته است، اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه 5/8  میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از هفت میلیارد تومان از اعتبار اختصاص یافته طی دو سال اخیر هزینه شده است.

عراقی با بیان اینکه ساخت سد سرابی تویسرکان پیش از سفر هیئت دولت به استان متوقف شده بود، عنوان کرد: عملیات اجرای این طرح در حال حاضر 43 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا بهره برداری کامل از آن، دو میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه همدان یادآور شد: حجم سد سرابی 5/9 میلیون متر مکعب است که تا پایان سال 87 به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 669913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها