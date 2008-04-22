افزایش فشار آمریکا بر هند در آستانه سفر احمدی نژاد به دهلی نو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری sify،" تام کیسی" روز گذشته در پاسخ به این سئوال که آیا آمریکا هیچ نگرانی نسبت به سفر "محمود احمدی نژاد" به هند دارد و یا اینکه پیامی به هند درباره دیدار احمدی نژاد فرستاده شده یا خیر؟ گفت : آمریکا امیدوار است دولت هند یا هر دولتی که با ایرانیها از جمله با رئیس جمهوری آن تعامل می کند، از او بخواهد به درخواستهای شورای امنیت و جامعه بین الملل مبنی بر تعلیق فعالیتهای غنی سازی اورانیوم و همراهی با دیگر درخواستها درباره برنامه هسته ای ایران عمل کند.

وی افزود: چگونگی مدیریت روابط دوجانبه هر کشوری بر عهده خود آن کشور است.

کیسی تصریح کرد:" بسیاری از کشورها از جمله برخی از هم پیمانان محکم ما در اروپا روابط دیپلماتیک با ایران دارند و آنها خودشان باید این مسئله را مشخص کنند که چطور به بهترین نحو این روابط را مدیریت کنند."

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس واشنگتن علیه تهران گفت: مطمئنا آمریکا آنها را تشویق خواهد کرد تا از ایران بخواهند به فعالیتهای نامناسب خود در رابطه با عراق، حمایت از تروریسم از جمله سازمانهایی مثل حزب الله و حماس (!) پایان دهد و اینکه به یک بازیگر مسئول تر در صحنه جهانی تبدیل شود.

احمدی نژاد 29 آوریل (10 اردیبهشت ماه) و پس از یک دیدار دو روزه از سریلانکا وارد دهلی می شود و سپس همان روز هند را ترک خواهد کرد.