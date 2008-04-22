چگونگی تشکیل ژنوم در فضای سه بعدی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سان دیاگو با استفاده از تکنیک ترکیبی علوم هندسی و زیست شناسی راه حل موثری برای رفع مشکلاتی ارائه کردند که ابر رایانه ها درخصوص رمزگشایی ژنی و چگونگی تشکیل سه بعدی آنها با آن مواجه هستند.

بر اساس گزارش یونایتدپرس، محققان به سرپرستی پروفسور کاریلنز مور و استیو کاچین از مرکز ابر رایانه سان دیاگو اعلام کردند یافته های جدیدشان دریچه ای تازه به سوی شناخت دقیقی از ساختار ژنوم انسانی گشوده است.

به گفته آنها تاکنون دانش بشری درخصوص دستیابی به روشهای موثر برای شناخت دقیق ساختار ژنها پیشرفت جدی نداشته است.

نتایج این پروژه که با همکاری محققانی از هلند و آلمان انجام شده در شماره اخیر نشریه Cell منتشر شده است.