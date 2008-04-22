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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

برای نخستین بار در جهان /

چگونگی تشکیل ژنوم در فضای سه بعدی شناسایی شد

چگونگی تشکیل ژنوم در فضای سه بعدی شناسایی شد

تیمی از دانشمندان آمریکایی مدعی شدند که برای نخستین بار در جهان تشخیص داده اند که یک ژنوم چگونه در فضای سه بعدی شکل می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سان دیاگو با استفاده از تکنیک ترکیبی علوم هندسی و زیست شناسی راه حل موثری برای رفع مشکلاتی ارائه کردند که ابر رایانه ها درخصوص رمزگشایی ژنی و چگونگی تشکیل سه بعدی آنها با آن مواجه هستند.

بر اساس گزارش یونایتدپرس، محققان به سرپرستی پروفسور کاریلنز مور و استیو کاچین از مرکز ابر رایانه سان دیاگو اعلام کردند یافته های جدیدشان دریچه ای تازه به سوی شناخت دقیقی از ساختار ژنوم انسانی گشوده است.

به گفته آنها تاکنون دانش بشری درخصوص دستیابی به روشهای موثر برای شناخت دقیق ساختار ژنها پیشرفت جدی نداشته است.

نتایج این پروژه که با همکاری محققانی از هلند و آلمان انجام شده در شماره اخیر نشریه Cell منتشر شده است.

کد مطلب 669922

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