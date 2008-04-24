اعزام به حج در غرب استان تهران 36 درصد رشد داشته است

حبیب الله نادعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طی دو سال گذشته میزان اعزامها در غرب استان تهران به مکه مکرمه در مجموع 36 درصد رشد داشته است که از این میزان 21 درصد مربوط به حج تمتع و 15 درصد مربوط به عمره مفرده بوده است.

وی افزود: در دو سال گذشته 21 هزار و 549 نفر در قالب زائران عمره گذار و پنج هزار و 581 نفر به عنوان حج تمتع به عربستان اعزام شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد کاروانهای اعزامی به حج تمتع 16 کاروان و کاروانهای اعزامی به عمره مفرده 90 کاروان بوده است.

نادعلی با اشاره به افزایش سهمیه اعزام به عمره مفرده در غرب استان تهران برای سال جاری یادآور شد: با توجه به استقبال گسترده شهروندان از سفرهای زیارتی شاهد حضور زائران در لیست انتظار هستیم و به همین دلیل تعداد سهمیه این منطقه برای اعزام زائران در سال جاری افزایش یافته است.

رئیس اداره حج و زیارت غرب استان تهران عنوان کرد: در سطح شهرستانهای غرب استان تهران 24 دفتر خدماتی - زیارتی اقدام به ثبت نام زاتران در مرحله دوم ثبت نام عمره مفرده به شیوه اینترنتی کرده اند.

وی از زائران خواست با توجه به اینکه تکرار سفرهای زیارتی در اغلب موارد مشکل است با حضور در جلسات آموزشی و رعایت نکات فرهنگی ارائه شده از سوی روحانی کاروان نهایت بهره وری را از این سفر معنوی داشته باشند.

در حال حاضر 31 دفتر زیارتی در شهرستانهای غرب استان تهران فعال هستند.