لزوم تسریع در برنامه ریزی برای برخورد با تخلفات اینترنتی

احمد روشنفکر در گفتگو با خبرنگار مهر قوانین حوزه فناوری اطلاعات را در ایران نامشخص دانست و گفت: حقوق در ICT و فناوری اطلاعات در تمامی کشورها با مشکلاتی روبروست که متعاقبا در ایران هم چالشهایی در این زمینه وجود دارد.

وی کرد: به تازگی در ایران شاهد برگزاری همایشها و کنفرانسهایی مانند کنفرانس ICT و حقوق هستیم که در این جلسات بر الزام برقراری قوانین در حوزه فناوری اطلاعات تاکید می شود.

روشنفکر خاطرنشان کرد: برگزاری کنفرانسهایی از این دست نشان دهنده موقعیت خطیر و مهم حوزه ICT است ولی تنها با برقراری این جلسات و گفتگو نمی توان به نتیجه درستی دست پیدا کرد به عبارتی ما نیازمند یکسری عملیات های اجرایی در این حوزه هستیم.

عضو کمیته ملی انرژی و از مبتکرین ایجاد سازمان فضایی ایران در ادامه تلاش های قوه قضائیه را در این زمینه مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این حوزه به تازگی برخی از مسئولین قوه قضائیه کارهایی مانند اختصاص یکی از شعبات دادسراهای قضایی به بررسی جرایم رایانه ای انجام داده اند ولی هنوز آن طور که باید به حقوق ICT در کشور مسلط نبوده و دچار مشکل هستیم.

روشنفکر اضافه کرد: ما باید قوانینی وضع کنیم که هم از تخلفات اینترنتی جلوگیری کنیم و هم دست دشمنان را از توطئه بر علیه ایران و شایعه سازی ها کوتاه کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر ما در حوزه اینترنت و فضای سایبر رشد زیادی نداشته ایم در حالی که باید این توسعه به زودی محقق شود.

وی در ادامه توسعه فضای فناوری اطلاعات را الزامی دانست و گفت: ما باید در کشور به یک باور ملی دست پیدا کنیم که حوزه فناوری اطلاعات می تواند ما را در توسعه کشور و مبارزه با دشمنان نظام جمهوری اسلامی یاری کند. همچنین مسئولان باید زمینه های استفاده از این ابزار توسعه را به طور مناسب برای جوانان کشور فراهم کنند تا از هر نظر جلوی تخلفات گرفته شود.